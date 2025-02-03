В'єтнамський фермер живе без сну 60 років

Чоловік може без проблем нести мішки з добривами вагою 50 кг на чотири кілометри, не відчуваючи виснаження

У місячні ночі чоловік зазвичай виходить в поле, щоб працювати

80-річний мешканець В'єтнаму Тай Нгок після страшної лихоманки у 1962 році перестав спати, і з того часу жодні ліки чи консультації лікарів не допомогли повернути нормальний відпочинок. Про це повідомляє Lad Bible Нгок.

Чоловік зізнається, що заздрить тим, хто може спати, і намагається займати себе фізичною роботою, щоб не відчувати дискомфорту.

«Бачачи, як інші сплять, я їм заздрю. У місячні ночі я зазвичай виходжу на поле, щоб працювати – сидіти без діла просто нестерпно», – поділився він.

За словами родичів, друзів і сусідів чоловіка, вони ніколи не бачили, як той спить. Медики аналізували його організм і теж не довели, що Тай Нгок бодай колись спить.

Водночас чоловік нормально живе без сну, працює у полі та, як він каже, отримує необхідну енергію завдяки зеленому чаю і рисовому вину. Він стверджує, що не страждає галюцинаціями через відсутність сну, яка вже триває понад 60 років.

Також він може без проблем нести мішки з добривами вагою 50 кг на чотири кілометри, не відчуваючи виснаження.

Однак його сім’я занепокоєна цим незвичайним станом і не розуміє, як організм чоловіка витримує таке навантаження без відпочинку.

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