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В'єтнамський фермер живе без сну 60 років

Ірина Бура
glavcom.ua
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В'єтнамський фермер живе без сну 60 років
Чоловік може без проблем нести мішки з добривами вагою 50 кг на чотири кілометри, не відчуваючи виснаження
фото з відкритих джерел

У місячні ночі чоловік зазвичай виходить в поле, щоб працювати

80-річний мешканець В'єтнаму Тай Нгок після страшної лихоманки у 1962 році перестав спати, і з того часу жодні ліки чи консультації лікарів не допомогли повернути нормальний відпочинок. Про це повідомляє Lad Bible Нгок.

Чоловік зізнається, що заздрить тим, хто може спати, і намагається займати себе фізичною роботою, щоб не відчувати дискомфорту.

«Бачачи, як інші сплять, я їм заздрю. У місячні ночі я зазвичай виходжу на поле, щоб працювати – сидіти без діла просто нестерпно», – поділився він.

За словами родичів, друзів і сусідів чоловіка, вони ніколи не бачили, як той спить. Медики аналізували його організм і теж не довели, що Тай Нгок бодай колись спить.

Водночас чоловік нормально живе без сну, працює у полі та, як він каже, отримує необхідну енергію завдяки зеленому чаю і рисовому вину. Він стверджує, що не страждає галюцинаціями через відсутність сну, яка вже триває понад 60 років.

Також він може без проблем нести мішки з добривами вагою 50 кг на чотири кілометри, не відчуваючи виснаження.

Однак його сім’я занепокоєна цим незвичайним станом і не розуміє, як організм чоловіка витримує таке навантаження без відпочинку.

Нагадаємо, перший пацієнт із вживленим у мозок нейрочіпом компанії Ілона Маска Neuralink, 29-річний Нолан Арбо, навчився грати у шахи силою думки. За його словами, його паралізувало вісім років тому внаслідок нещасного випадку, а тепер завдяки імпланту він може рухати курсор шахівницею на екрані ноутбука.

До слова, у Великій Британії вперше народилася дитина, яка поєднала ДНК трьох людей. Це стало можливим завдяки процедурі так званого мітохондріального донорства (MDT), спрямованої на запобігання успадкування дітьми невиліковних захворювань. Втім, ні статі дитини,ніяких інших деталей про неї не повідомляють. Втім, переконують що це справжній прорив у репродуктивній медицині у Європі

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Теги: сон чоловік фермер здоров'я

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