У СБУ розповіли, що роблять у будинку Кличка

СБУ поки не відкриває всі деталі сьогоднішньої спецоперації у будинку Кличка

Речник СБУ запевнив, що слідчі дії не мають відношення до Віталія Кличка

Обшуки в будинку на вул. Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко, проводять в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Слідчі дії не стосуються міського голови. Про це в коментарі «Сьогодні» заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Вони відбуваються відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше», – зазначив він.

Також Дехтяренко підкреслив, що слідчі дії не мають відношення до міського голови.

Обшуки відбуваються в під‘їзді Кличка, поверхом нижче. За даними джерел «Главкома», їх проводить підрозділ «К» Служби безпеки України з залученням спецпідрозділу ЦСО «А».

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.

Силовики розповіли Кличку, що перебувають у будинку через кримінальне провадження, що стосується сусідів мера.

Згодом Кличко зробив заяву щодо «детективних» подій навколо міської влади.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.