Ховав кокаїн у пачках з-під кукурудзяних паличок: одесит отримав вирок

Суд призначив фігуранту дев'ять років ув'язнення з конфіскацією майна

Прокурори Хаджибейської окружної прокуратури Одеси домоглися засудження 42-річного чоловіка, який під час перевезення наркотику використав власну 10-річну доньку як прикриття: рюкзак із забороненою речовиною лежав біля неї в автомобілі, поки батько вів перемовини з покупцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як батько використовував дитину для прикриття

За матеріалами справи, у вересні 2023 року чоловік викликав знайомого таксиста, який не здогадувався про його наміри, і разом із донькою вирушив до одного з барів Одеси. Біля закладу фігурант залишив дитину в автомобілі разом із рюкзаком, у якому переховував пакунки з кокаїном, замаскованим під кукурудзяні палички. Сам чоловік тим часом пішов на зустріч із потенційним покупцем. Коли він повертався до авто, його затримали правоохоронці.

фото: Офіс генерального прокурора

Що вилучили під час обшуків

Огляд автомобіля показав: у дитячому рюкзаку чоловік переховував понад 500 грамів кокаїну. Ще одну партію наркотику – також понад 500 грамів – вилучили за місцем його проживання. Крім самої речовини, поліція виявила електронні ваги та інші предмети для фасування товару на дрібні партії.

фото: Офіс генерального прокурора

Слідство кваліфікувало дії фігуранта за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів із метою збуту в особливо великих розмірах. Провину чоловіка підтвердили результати експертиз, вилучені речові докази, записи камер відеоспостереження та показання свідків.

Суд визнав фігуранта винним і призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

До слова, у Києві суд також нещодавно призначив покарання наркоторговцю, який маскував кокаїн під подарункове мило та розвозив його клієнтам через службу таксі – тоді чоловік отримав шість років ув'язнення.