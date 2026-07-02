Удар по Києву: у лікарнях перебувають троє дітей, однорічного хлопчика прооперовано

Медпрацівники надають всю необхідну допомогу постраждалим

Після масованої російської атаки у столичних лікарнях залишаються троє дітей, серед них однорічний хлопчик, якому проводять операцію. Загалом у Києві вже 86 постраждалих і 13 загиблих. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У лікарнях столиці перебувають, зокрема, троє дітей. П’ятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Та 16-річна дівчина», – йдеться в дописі.

Медпрацівники надають всю необхідну допомогу всім постраждалим.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.

Російська атака на Київ у ніч на 2 липня зачепила об'єкт цивільної медицини столиці. Під ворожим ударом у Шевченківському районі опинилася підстанція екстреної медичної допомоги, де за уточненими офіційними даними поранення отримали шестеро працівників. Під час ліквідації наслідків масованого обстрілу міста Києва на 59 різних локаціях одночасно працювало 110 бригад екстреної медичної допомоги, які рятували життя містян та надавали невідкладну допомогу постраждалим безпосередньо на місцях прильотів.