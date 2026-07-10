Донька загиблої мешканки Вишневого поділилася спогадами про трагедію 6 липня

93-річна Лідія Семенівна загинула в пожежі у Вишневому

Мешканка Вишневого Тетяна Володимирівна, яка втратила під час російської атаки 6 липня 93-річну матір, розповіла про події тієї ночі. За її словами, родині вдалося врятувати 17-річну онуку, однак літню жінку, яка вже чотири роки була прикута до ліжка, евакуювати не встигли. Про це йдеться в репортажі «Главкома» «Чорнобиль – це квіточки, порівняно з цим». Мешканці Вишневого – про пережиту трагедію».

«У мене мама загинула в пожежі. Уже як чотири роки була лежача. Онучку ми з чоловіком врятували, їй 17 років. А маму не встигли. Їй було 93 роки. Ніби як і багато, але не такою смертю вона хотіла піти», – зітхнула пані Тетяна.

За її словами, після перших вибухів сім'я ще перебувала вдома, однак згодом будинок охопив вогонь. Родина встигла сісти в автомобіль і вирушити до паркінгу на сусідній вулиці, хоча дорогою вибуховою хвилею в машині побило вікна.

«У будинку вилітали двері, вікна, сипався дах. У машину ми сіли майже в останню мить. Тоді вже почало димітись під стріхою. Дуже велика детонація: удар за ударом, вибух за вибухом. Ми врятувалися з божою поміччю і з поміччю мого чоловіка, тому що він вчасно зреагував», – згадала вона.

Чоловік жінки Микола Олександрович розповів, що після евакуації родини повернувся до будинку разом із пожежниками, аби врятувати тещу Лідію Семенівну. За його словами, рятувальники у протигазах розбили вікно, але констатували, що жінка вже не дихає. У цей момент стався ще один потужний вибух, через який будинок почав руйнуватися.

«Пожежники навіть не встигли дістати тещу. Будинок почав руйнуватися, дах уже горів. Думаю, щоб хоча б зберегти тіло. Але не зберегли…», – у розпачі зазначив він.

Після трагедії родина залишилася без житла та документів, які згоріли під час пожежі. Крім того, зник їхній кіт Швепс. Родина вивісила оголошення в надії знайти улюбленця.

Зниклий кіт Тетяни та Миколи фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Нині Микола Олександрович і Тетяна Володимирівна тимчасово проживають у дітей та займаються оформленням документів про смерть Лідії Семенівни, після чого планують вирішувати питання компенсації за знищений будинок.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар по Вишневому 6 липня припав по складу боєприпасів, що й стало причиною масштабних руйнувань і трагічних наслідків.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби. Роботи з ліквідації наслідків цієї атаки тривають і досі.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати обставини вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки і призвела до трагедії таких масштабів. Згодом Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.