Увага, повітряна тривога в Броварах: негайно до укриття!
У місті лунають сирени
У Броварах лунають сирени. Місцевих мешканців закликали швидко переміститися до укриттів. Про це інформує Верховна Рада
Близько 01.30 27 лютого в Броварах розпочалась повітряна тривога. Це означає, що необхідно переміститися до укриттів та бомбосховищ до сигналу про відбій.
Нагадаємо, російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.
Раніше стало відомо, що висадка парашутистів у Софіївській Борщагівці – фейк.
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Увечері 25 лютого народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що у Києві от-от почнеться ракетний обстріл.