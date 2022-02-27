Увага, повітряна тривога в Броварах: негайно до укриття!

У місті лунають сирени

У Броварах лунають сирени. Місцевих мешканців закликали швидко переміститися до укриттів. Про це інформує Верховна Рада

Близько 01.30 27 лютого в Броварах розпочалась повітряна тривога. Це означає, що необхідно переміститися до укриттів та бомбосховищ до сигналу про відбій.

Нагадаємо, російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

Раніше стало відомо, що висадка парашутистів у Софіївській Борщагівці – фейк.

Також у Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей

Увечері 25 лютого народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що у Києві от-от почнеться ракетний обстріл.

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