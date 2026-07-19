Трон не для принцес: Японія знайшла «дивний» спосіб порятунку корони

Замість дозволу жінкам сходити на престол, уряд країни ухвалив суперечливі зміни

Уряд Японії під керівництвом прем'єр-міністерки Санае Такаїчі ухвалив масштабні зміни до Закону про імператорський двір 1947 року. Про це пише «Главком» з посиланням на видання SRF.

Нововведення спрямовані на збереження імператорської родини в умовах гострої нестачі спадкоємців чоловічої статі. Документ став першою суттєвою реформою цього закону з часу його ухвалення після Другої світової війни, однак не змінює головний принцип японської монархії – право на престол і надалі матимуть лише чоловіки по батьківській лінії.

Таким чином, в умовах гострого дефіциту спадкоємців чоловічої статі, можна буде повертати до імператорської родини нащадків колишніх бічних гілок через процедуру усиновлення, водночас залишаючи чинною сувору заборону на сходження жінок на престол.

Правова реформа стала можливою після того, як Ліберально-демократична партія (ЛДП) здобула більшість у дві третини голосів на парламентських виборах у лютому, змістившись праворуч. За ухвалення закону проголосували навіть консервативні представники опозиції. Прем'єр-міністерка Такаїчі обґрунтувала це рішення тим, що виключно чоловіча кровна лінія є «єдиним джерелом влади Імператора».

Сучасний стан династії та новий механізм

На сьогодні найстаріша спадкова монархія світу налічує лише 16 членів. У чинній імператорській родині є лише троє потенційних спадкоємців престолу:

60-річний кронпринц Акісіно (брат імператора Нарухіто);

19-річний принц Хісахіто (син кронпринца Акісіно);

90-річний принц Хітачі (дядько чинного імператора).

Принц Хісахіто є єдиним представником наймолодшого покоління династії чоловічої статі. Відповідно до оновленого закону, якщо у нього не народиться син, право на престол зможе отримати нащадок чоловічої статі із залучених через усиновлення бічних ліній. Йдеться про родини, які втратили свій імператорський статус одразу після Другої світової війни.

Статус жінок та суспільний резонанс

Ухвалена реформа унеможливлює появу в Японії жінки-імператриці. Через це 24-річна принцеса Айко, єдина донька чинного імператора Нарухіто, не зможе успадкувати престол, попри те, що значна частина японського суспільства підтримувала її кандидатуру.

Єдиним нововведенням щодо прав жінок стало положення, яке дозволяє представницям імператорської родини зберігати свій титул і статус після укладення шлюбу з простолюдинами. Однак це правило не поширюється на їхніх чоловіків та дітей – вони залишатимуться цивільними особами і не матимуть прав на членство в імператорському домі.

Експерти зазначають, що через жорсткі вимоги щодо народження спадкоємців жінки в імператорській родині роками перебувають під серйозним психологічним тиском. Зокрема, чинна імператриця Масако тривалий час страждала на розлади здоров'я на цьому ґрунті.

Критика рішення з боку експертного середовища

Частина аналітиків та фахівців із конституційного права критично оцінюють затверджені зміни. Згідно з Конституцією Японії, імператор є символом держави та єдності народу. Експерти застерігають, що залучення осіб, чий прямий родинний зв'язок із чинною лінією перервався близько 600 років тому, може поставити під сумнів легітимність інституту монархії та зрештою призвести до занепаду імператорського дому.

Нагадаємо, мер Нью-Йорка Зогран Мамдані відмовився від приватної зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III під час його візиту до США. Політик пояснив своє рішення незгодою з позицією британської монархії щодо діаманта «Кохінур», заявивши, що в разі особистої зустрічі закликав би повернути історичну реліквію.