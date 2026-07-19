Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трон не для принцес: Японія знайшла «дивний» спосіб порятунку корони

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Трон не для принцес: Японія знайшла «дивний» спосіб порятунку корони
Японія переписала правила порятунку престолу
фото: REUTERS / Ніколас Економу

Замість дозволу жінкам сходити на престол, уряд країни ухвалив суперечливі зміни

Уряд Японії під керівництвом прем'єр-міністерки Санае Такаїчі ухвалив масштабні зміни до Закону про імператорський двір 1947 року. Про це пише «Главком» з посиланням на видання SRF.

Нововведення спрямовані на збереження імператорської родини в умовах гострої нестачі спадкоємців чоловічої статі. Документ став першою суттєвою реформою цього закону з часу його ухвалення після Другої світової війни, однак не змінює головний принцип японської монархії – право на престол і надалі матимуть лише чоловіки по батьківській лінії.

Таким чином, в умовах гострого дефіциту спадкоємців чоловічої статі, можна буде повертати до імператорської родини нащадків колишніх бічних гілок через процедуру усиновлення, водночас залишаючи чинною сувору заборону на сходження жінок на престол.

Правова реформа стала можливою після того, як Ліберально-демократична партія (ЛДП) здобула більшість у дві третини голосів на парламентських виборах у лютому, змістившись праворуч. За ухвалення закону проголосували навіть консервативні представники опозиції. Прем'єр-міністерка Такаїчі обґрунтувала це рішення тим, що виключно чоловіча кровна лінія є «єдиним джерелом влади Імператора».

Сучасний стан династії та новий механізм

На сьогодні найстаріша спадкова монархія світу налічує лише 16 членів. У чинній імператорській родині є лише троє потенційних спадкоємців престолу:

  • 60-річний кронпринц Акісіно (брат імператора Нарухіто);
  • 19-річний принц Хісахіто (син кронпринца Акісіно);
  • 90-річний принц Хітачі (дядько чинного імператора).

Принц Хісахіто є єдиним представником наймолодшого покоління династії чоловічої статі. Відповідно до оновленого закону, якщо у нього не народиться син, право на престол зможе отримати нащадок чоловічої статі із залучених через усиновлення бічних ліній. Йдеться про родини, які втратили свій імператорський статус одразу після Другої світової війни.

Статус жінок та суспільний резонанс

Ухвалена реформа унеможливлює появу в Японії жінки-імператриці. Через це 24-річна принцеса Айко, єдина донька чинного імператора Нарухіто, не зможе успадкувати престол, попри те, що значна частина японського суспільства підтримувала її кандидатуру.

Єдиним нововведенням щодо прав жінок стало положення, яке дозволяє представницям імператорської родини зберігати свій титул і статус після укладення шлюбу з простолюдинами. Однак це правило не поширюється на їхніх чоловіків та дітей – вони залишатимуться цивільними особами і не матимуть прав на членство в імператорському домі.

Експерти зазначають, що через жорсткі вимоги щодо народження спадкоємців жінки в імператорській родині роками перебувають під серйозним психологічним тиском. Зокрема, чинна імператриця Масако тривалий час страждала на розлади здоров'я на цьому ґрунті.

Критика рішення з боку експертного середовища

Частина аналітиків та фахівців із конституційного права критично оцінюють затверджені зміни. Згідно з Конституцією Японії, імператор є символом держави та єдності народу. Експерти застерігають, що залучення осіб, чий прямий родинний зв'язок із чинною лінією перервався близько 600 років тому, може поставити під сумнів легітимність інституту монархії та зрештою призвести до занепаду імператорського дому.

Нагадаємо, мер Нью-Йорка Зогран Мамдані відмовився від приватної зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III під час його візиту до США. Політик пояснив своє рішення незгодою з позицією британської монархії щодо діаманта «Кохінур», заявивши, що в разі особистої зустрічі закликав би повернути історичну реліквію.

Читайте також:

Теги: Японія закон влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі осередки займання зафіксували в одному мікрорайоні Броварів
Нічна пожежа у Броварах: на шести локаціях майже одночасно палали сміттєві баки
23 червня, 09:22
На заправках у багатьох регіонах виникли черги й дефіцит
Бензин в Росії подорожчав рекордно за 20 років
24 червня, 23:20
Серія вибухів пролунала в районі портового міста Сірік на півдні країни
США вдарили по Ірану через атаку дрона на судно в Ормузькій протоці
27 червня, 00:05
Щороку 28 червня українці відзначають День Конституції України
День Конституції України: історія свята, цікаві факти та привітання
28 червня, 08:28
Верховний Суд України визнає скріншоти та листування у Viber повноцінними електронними доказами
Чи може скріншот із Viber бути доказом у суді? Офіційне роз'яснення
12 липня, 10:57
Терміни обмежень не уточнюються
Окупаційна влада обмежила мобільний зв'язок в Криму
16 липня, 04:13
Картка киянина – це носій, що містить персональні дані особи, а також поєднує у собі низку міських сервісів та банківських послуг
Картка киянина у смартфоні: влада готує масштабне оновлення важливого сервісу
26 червня, 09:56
Документ міністри Андрій Сибіга та Мотегі Тошіміцу підписали після переговорів
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
1 липня, 14:09
Навроцький у день пам'яті жертв Волинської трагедії у селі Радруж
Навроцький закликав парламент заборонити в Польщі червоно-чорний прапор
11 липня, 19:50

Політика

Трон не для принцес: Японія знайшла «дивний» спосіб порятунку корони
Трон не для принцес: Японія знайшла «дивний» спосіб порятунку корони
Кого боїться Кремль? Захарова назвала головну загрозу сучасності
Кого боїться Кремль? Захарова назвала головну загрозу сучасності
Трамп готовий «заплющити очі» на ядерні амбіції саудитів, – CNN
Трамп готовий «заплющити очі» на ядерні амбіції саудитів, – CNN
Депутат-історик пояснив, чому антиукраїнська істерія в Польщі штучно спровокована
Депутат-історик пояснив, чому антиукраїнська істерія в Польщі штучно спровокована
Кремль готує масову мобілізацію: озвучено масштаб загрози
Кремль готує масову мобілізацію: озвучено масштаб загрози
Польсько-українська криза. Туск відреагував на ініціативу Зеленського
Польсько-українська криза. Туск відреагував на ініціативу Зеленського

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
73K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
65K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua