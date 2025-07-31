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Повітряна тривога у Києві тривала пів години

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Повітряна тривога у Києві тривала пів години
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів 

У Києві о 04:29 оголосили повітряну тривогу, а після пролунали сильні вибухи. О 05:06 оголошено відбій. КМДА прость всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, російські терористи атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Згодом стало відомо, що у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Крім того, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

«Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – «важкі». Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

Теги: Київ укриття тривога

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