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Тисячі TikTok-туристів влаштували хаос на гірськолижному курорті Італії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тисячі TikTok-туристів влаштували хаос на гірськолижному курорті Італії
Один із найпопулярніших гірськолижних напрямків Італії заполонили туристи TikTok
фото із відкритих джерел

Найкращий гірськолижний курорт Італії став «пекельним» через натовпи туристів

Популярний гірськолижний курорт в італійському селищі Роккарасо наприкінці січня був переповнений туристами, що спричинило немало проблем. Причиною такої популярності стала реклама TikTok-блогерки Рити Де Крешенцо, яка протягом останніх тижнів опублікувала серію відео, запрошуючи людей в Роккарасо. Про це пише CNN.

Вірусні повідомлення в соціальних мережах про рясні снігопади спонукали туристичні компанії в прибережному Неаполі організувати дешеві туристичні автобуси для жителів, щоб вони могли насолодитися прогулянкою в горах. 

В результаті 220 туристичних автобусів здійснили двогодинну 130-кілометрову подорож разом з автомобілями, повними туристів, заблокувавши вузькі дороги курорту та розлютивши 1500 місцевих мешканців.

Туристичні групи, які заплатили за поїздку 20 доларів (включаючи сендвіч), були звинувачені в тому, що влаштували хаос на схилах, нехтуючи лижним етикетом або катаючись на імпровізованих санчатах, зроблених, зокрема, з каструль. Вони також розпалювали барбекю, щоб зігрітися чи приготувати їжу, та активно смітили довкола.

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Допис, поширений FW LAST MINUTE (@fw_lastminute)

Недільні події змусили муніципалітети околиць Роккарасо, розташованого в центральному італійському регіоні Абруццо, запровадити заходи щодо боротьби з натовпом, у тому числі обмежити доступ туристичних автобусів до цього району.

Мер Роккарасо Франческо ді Донато заявив CNN, що несанкціоновані туристичні автобуси стали «справжнім нападом» на район, що зробило ситуацію «пекельною» для багатьох, особливо для тих, хто має будинки на околицях курорту або сезонні абонементи.

За його словами, у звичайні дводенні зимові вихідні тут буває близько 20 тис. лижників і ще 15 тис. катаються на санчатах чи ковзанах. 10 тис. додаткових туристів лише у неділю створили загрозу безпеці для всього регіону. Для забезпечення порядку на курорті та навколо нього було викликано поліцію аж зі столиці регіону – Л'Акуїли.

Деякі з мандрівників відповіли у соціальних мережах, звинувативши місцевих жителів у дискримінації, бо вони з Неаполя. Мер Роккарасо заперечує, що їхнє рідне місто когось утискує. «Роккарасо вітає і хоче приймати все більше туристів, але при цьому ввічливих і коректних лижників», – сказав він. «Система Роккарасо не в змозі стримати тиск тих, хто приїжджає тільки по неділях. Ми не можемо поставити відразу тисячу туалетів на гірськолижному курорті».

Нагадаємо, Італія оголосила війну із нечесними відгуками. Відтепер будь-який відгук про заклади кафе в Італії має бути підтверджений дійсним посвідченням особи, а автор повинен буде довести, що був у закладі.

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Теги: дороги відпочинок Італія туризм місто TikTok блогер подорож

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