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У Києві зухвалий водій маршрутки ображав військову з контузією: реакція КМВА

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві зухвалий водій маршрутки ображав військову з контузією: реакція КМВА
Водій столичної маршрутки №410 зневажливо ставився до захисниці
фото: колаж glavcom.uа

Ткаченко повідомив, що водія буде знято з маршруту

Водій маршрутки у Києві ображав та грубив військовій з контузією. Про історію, яка сталась в одній зі столичних маршруток, розповіла військовослужбовиця ЗСУ Ксенія Пономарьова у Facebook. За її словами, цей ж водій на цьому маршруті і раніше виганяв її з транспорта.

«Він мене впізнав, почекав, поки, стоячи біля нього, витягну посвідчення учасника бойових дій, і рвонув з зупинки. Кричати він почав одразу, переходячи на «ти». Я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував і я впала», – написала жінка.

Вона зазначає, що після того як вона впала, водій на її адресу сказав: «П'яне бидло».

«Я – п' я н е б и д л о. Яке їхало з курсу англійської мови для військових на подальшу підготовку. Я, що одним оком після контузії вже майже не бачу і тому маю уповільнені рухи», – пише військова.

Решта пасажирів в маршрутці не допомогли їй ані встати, ані заступились за неї.

«В маршрутці їхали байдужість, зневага і страх. Віз цей компот хам, який промовисто продемонстрував, що на нас чекає після повернення зі світу суцільних пряників і декоративних вогників», – додала вона.

За її словами, конфлікт стався у автобусі №410 (Нивки – Почайна). Фото водія та громадського транспорту жінка опублікувала на своїй сторінці.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на інцидент. Він нагадав, що декілька тижнів тому проводились посилені заходи у Києві та була перевірка громадського транспорт.

Ткаченко зазначив, що водій маршруту №410 вів себе неприпустимо із захисницею.

«Тоді серед переліку всіх порушень я також окремо виділив випадки, коли водії маршруток відмовляють у безкоштовному проїзді нашим захисникам», – написав він.

Та додав, що у ситуація під контрелем. 19 лютого відбудеться зустріч «Укртрансбезпеки» з перевізником та водієм щодо цієї ситуації. Водія буде знято з маршруту.

Раніше ми писали, що у Драбівському районі Черкащини побили військовослужбовця на милицях.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині правоохоронці затримали зловмисника, який завдав військовослужбовцю тяжких тілесних ушкоджень. Він ударив потерпілого металевим предметом у голову.

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Теги: водій транспорт Тимур Ткаченко військові жінка

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