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Ворожий БпЛА впав у Дніпровському районі Києва. Кличко розповів подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ворожий БпЛА впав у Дніпровському районі Києва. Кличко розповів подробиці
БпЛА впав у зеленій зоні Києва
фото: Національна поліція України (ілюстративне)

Безпілотник впав у зеленій зоні столиці, на місце події вже прямують екстрені служби

У Дніпровському районі Києва під час російської дронової атаки зафіксовано падіння ворожого безпілотника. БпЛА впав на відкритій території у зеленій зоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

«У Дніпровському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території, в зеленій зоні. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, 14 вересня о 17:36 у Києві було оголошено повітряну тривогу через дронову небезпеку. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російських безпілотників.

У столиці було оголошено жовтий рівень загрози. Під час повітряної тривоги в Києві було чути звуки вибухів. За даними моніторингових каналів та міської влади, сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках.

До слова, 3 серпня наслідки російської атаки зафіксували у Дарницькому районі Києва. Тоді уламки ворожого БпЛА впали також на проїжджу частину дороги. Згодом міський голова уточнив, що внаслідок падіння уламків постраждали двоє людей. Також було пошкоджено два автомобілі.

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Теги: тривога Віталій Кличко дрон

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