Рух Північним мостом буде обмежено до 29 червня (схема)

Жителів Києва просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Роботи триватимуть у другій та третій смугах руху

Із 26 до 29 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Із 18:00 26 червня і до 7:00 29 червня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.

Роботи виконуватимуть у другій та третій смугах руху.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 26 до 29 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.