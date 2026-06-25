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Рух Північним мостом буде обмежено до 29 червня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Північним мостом буде обмежено до 29 червня (схема)
Жителів Києва просять враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: Вікісховище

Роботи триватимуть у другій та третій смугах руху

Із 26 до 29 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Із 18:00 26 червня і до 7:00 29 червня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.

Роботи виконуватимуть у другій та третій смугах руху.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 26 до 29 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом (схема)
Із 26 до 29 червня частково обмежуватимуть рух Північним мостом (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

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Теги: ремонт дороги Київ

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