За минулу добу у Києві виявили понад 500 хворих на коронавірус, 22 особи померли

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У Києві виявили за минулу добу 534 хворих на коронавірус. 22 особи померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«534 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 22 людини померли. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 235 596», – повідомив Кличко.

Захворіли: 299 жінок віком від 18 до 90 років, 172 чоловіки віком від 18 до 87 років. А також 36 дівчаток від 2 до 17 років і 27 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 81 хворого на коронавірус та 151 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 138 людей. Загалом коронавірус подолали 221 376 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 103, в Деснянському – 73, та в Святошинському районі – 67 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Також Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

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