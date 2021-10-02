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    За минулу добу у Києві виявили понад 500 хворих на коронавірус, 22 особи померли

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    Кількість захворівших у Києві залишаєтьс великою - За минулу добу у Києві виявили понад 500 хворих на коронавірус, 22 особи померли
    Кількість захворівших у Києві залишаєтьс великою
    фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві виявили за минулу добу 534 хворих на коронавірус. 22 особи померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «534 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 22 людини померли. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 235 596», – повідомив Кличко.

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    Захворіли: 299 жінок віком від 18 до 90 років, 172 чоловіки віком від 18 до 87 років. А також 36 дівчаток від 2 до 17 років і 27 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 81 хворого на коронавірус та 151 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 138 людей. Загалом коронавірус подолали 221 376 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 103, в Деснянському – 73, та в Святошинському районі – 67 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Також Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

    Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чому не вакцинувався від Covid-19.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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    Теги: Віталій Кличко Facebook щеплення коронавірус
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    За минулу добу у Києві виявили понад 500 хворих на коронавірус, 22 особи померли