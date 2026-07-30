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Рух мостом Метро буде частково обмежено до 3 серпня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух мостом Метро буде частково обмежено до 3 серпня (схема)
Фахівці виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці мосту в напрямку станції метро «Гідропарк»
фото: kyivvlada.com.ua

Ремонтні роботи триватимуть цілодобово в крайній правій смузі

У Києві з 20:00 31 липня до 17:00 3 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту мостом Метро. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст», інформує «Главком»

За даними комунальників, фахівці виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці мосту в напрямку станції метро «Гідропарк».

Ремонт триватиме цілодобово в крайній правій смузі. На час проведення робіт рух транспорту буде організовано другою смугою.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів.

Із 31 липня до 3 серпня частково обмежуватимуть рух мостом Метро
Із 31 липня до 3 серпня частково обмежуватимуть рух мостом Метро
фото: КМДА

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

Із 30 липня до 1 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Левка Лукʼяненка в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Оболонського проспекту до вулиці Зої Гайдай.

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Теги: ремонт дороги Київ

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