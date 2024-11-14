Населення Латвії активно скуповує зброю

У 2024 році у мешканців Латвії нафіксовано 74 809 одиниць вогнепальної зброї

Через глобальну ситуацію та ризики у сфері безпеки дедалі більше жителів Латвії починають купувати вогнепальну зброю. Але є й зміни в динаміці продажів через ухвалені два роки тому обмеження для громадян Росії та Білорусі.

«У зв'язку з тим, що латвійські негромадяни, а також громадяни РФ і Білорусі з початку 2023 року позбавлені права на зброю, зокрема спортивну та мисливську, Держполіція анулювала близько 1000 дозволів на зберігання», – йдеться у статті.

Поряд із цим і поліція, і торговці зброєю відзначають: попит зріс, і пояснюють це прагненням людей краще захистити себе – це пов'язано з війною країни-агресорки проти України.

У результаті останніми роками у Латвії кількість власників вогнепальної зброї зменшилася – натомість кількість одиниць зброї у власності у мешканців збільшилася. Представник Державної поліції Ліга Багдоне поінформувала, що якщо у 2022 році кількість власників вогнепальної зброї становила 32 132 особи, то у 2024 році – зменшилася до 30 663. Але «стволів» на руках у населення стало лише більше: у 2022 році було зареєстровано 73 одиниці зброї, а 2024 року – 74 809.

У Латвії фізичні особи можуть отримати дозволи на зброю для самооборони, полювання, спорту та колекціонування. Коли людина купує вогнепальну зброю, Держполіція наглядає, чи виконує вона всі вимоги, що передбачені законом. Також перевіряються та умови зберігання.

За словами Ліги Багдоне, 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зріс попит на отримання дозволу на зброю. Наразі ситуація змінилася. З усіх власників зброї в Латвії близько 80% – мисливці, за ними йдуть власники зброї, придбаної для самооборони, та спортсмени.

Голова правління Спілки мисливців Латвії Яніс Бауманіс розповів, що у Латвії зареєстровано близько 20 тисяч мисливців, у яких на руках перебуває близько 50 тисяч одиниць вогнепальної зброї.

Член правління компанії з торгівлі зброєю та амуніцією Zommers Сандра Лібека підтвердила, що у Латвії обіг зброї контролюється на високому рівні: «У нас наведено добрий порядок у процесі обігу зброї. Я можу це стверджувати, оскільки працюю у цій галузі понад тридцять років. Весь оборот зброї контролюється, і це процес прозорий. На мою думку, дуже важливим є контроль на кордоні».

До слова, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтримує обовʼязковий призов жінок до Служби національної оборони. Він припустив, що нововведення можуть запровадити у 2028 році. Спрудс в ефірі телепрограми підкреслив важливість питання гендерної рівності. Він додав, що цей принцип вже реалізували Швеція, Норвегія та Данія, і це триватиме в майбутньому.