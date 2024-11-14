Населення Латвії активно скуповує зброю
У 2024 році у мешканців Латвії нафіксовано 74 809 одиниць вогнепальної зброї
Через глобальну ситуацію та ризики у сфері безпеки дедалі більше жителів Латвії починають купувати вогнепальну зброю. Але є й зміни в динаміці продажів через ухвалені два роки тому обмеження для громадян Росії та Білорусі.
«У зв'язку з тим, що латвійські негромадяни, а також громадяни РФ і Білорусі з початку 2023 року позбавлені права на зброю, зокрема спортивну та мисливську, Держполіція анулювала близько 1000 дозволів на зберігання», – йдеться у статті.
Поряд із цим і поліція, і торговці зброєю відзначають: попит зріс, і пояснюють це прагненням людей краще захистити себе – це пов'язано з війною країни-агресорки проти України.
У результаті останніми роками у Латвії кількість власників вогнепальної зброї зменшилася – натомість кількість одиниць зброї у власності у мешканців збільшилася. Представник Державної поліції Ліга Багдоне поінформувала, що якщо у 2022 році кількість власників вогнепальної зброї становила 32 132 особи, то у 2024 році – зменшилася до 30 663. Але «стволів» на руках у населення стало лише більше: у 2022 році було зареєстровано 73 одиниці зброї, а 2024 року – 74 809.
За словами Ліги Багдоне, 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зріс попит на отримання дозволу на зброю. Наразі ситуація змінилася. З усіх власників зброї в Латвії близько 80% – мисливці, за ними йдуть власники зброї, придбаної для самооборони, та спортсмени.
Голова правління Спілки мисливців Латвії Яніс Бауманіс розповів, що у Латвії зареєстровано близько 20 тисяч мисливців, у яких на руках перебуває близько 50 тисяч одиниць вогнепальної зброї.
Член правління компанії з торгівлі зброєю та амуніцією Zommers Сандра Лібека підтвердила, що у Латвії обіг зброї контролюється на високому рівні: «У нас наведено добрий порядок у процесі обігу зброї. Я можу це стверджувати, оскільки працюю у цій галузі понад тридцять років. Весь оборот зброї контролюється, і це процес прозорий. На мою думку, дуже важливим є контроль на кордоні».
До слова, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтримує обовʼязковий призов жінок до Служби національної оборони. Він припустив, що нововведення можуть запровадити у 2028 році. Спрудс в ефірі телепрограми підкреслив важливість питання гендерної рівності. Він додав, що цей принцип вже реалізували Швеція, Норвегія та Данія, і це триватиме в майбутньому.
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