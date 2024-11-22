У Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнули два трансформатори

Наразі всі деталі інциденту з′ясовуються

У Софіївській Борщагівці під Києвом стався вибух двох трансформаторів. Про це повідомляють столичні пабліки.

За повідомленням очевидців, «було два яскравих спалахи». Світло усюди поки є.

Наразі всі деталі інциденту з′ясовуються.

Столичні пабліки повідомляю про вибух двох трансформаторів на Софіївській Борщагівці pic.twitter.com/OQs29cNd4J — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 22, 2024

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці на Харківському шосе пролунав вибух у десятиповерховій офісній будівлі. Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено офісну техніку та меблі, вибуховою хвилею вибиті віконні рами та пошкоджено стіну. На місці працювали 25 надзвичайників та шість пожежних машин.