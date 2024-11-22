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У Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнули два трансформатори

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнули два трансформатори
скріншот з відео

Наразі всі деталі інциденту з′ясовуються

У Софіївській Борщагівці під Києвом стався вибух двох трансформаторів. Про це повідомляють столичні пабліки.

За повідомленням очевидців, «було два яскравих спалахи». Світло усюди поки є.

Наразі всі деталі інциденту з′ясовуються.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці на Харківському шосе пролунав вибух у десятиповерховій офісній будівлі. Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено офісну техніку та меблі, вибуховою хвилею вибиті віконні рами та пошкоджено стіну. На місці працювали 25 надзвичайників та шість пожежних машин.

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Теги: вибух Київ

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