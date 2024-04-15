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Василь Малюк звернувся до російського суду через заочний арешт? СБУ відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Василь Малюк звернувся до російського суду через заочний арешт? СБУ відреагувала
Росія звинувачує главу Служби безпеки України Василя Малюка у тероризмі
фото з відкритих джерел

«Захист», який нібито подає апеляції від імені Малюка є частиною дискредитаційної кампанії з боку Російської Федерації

Російські пропагандистські ЗМІ сьогодні поширили інформацію про те, що нібито «представник захисту» глави Служби безпеки України Василя Малюка, якого РФ обвинувачує в тероризмі, оскаржив рішення московського суду про його заочний арешт. Однак дана інформація не відповідає дійсності, повідомила пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені «вироку» в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО. Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності», – йдеться в коментарі пресслужби.

Як зазначає СБУ, «захист», який нібито подає апеляції від імені Малюка є частиною дискредитаційної кампанії з боку Російської Федерації.

«Всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства», – додала пресслужба.

Раніше Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту. Російська сторона в дусі російської пропаганди звинувачує голову СБУ в «тероризмі». Також зазначається, що Росія оголосила Малюка у федеральний та міждержавний розшук. 

Як повідомлялося, Кремль може повісити теракт у «Крокусі» на голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Нагадаємо, російське Міністерство закордонних справ опублікувало абсурдну заяву – звинувачує очільника Служби безпеки України Василя Малюка у начебто відповідальності за теракт у підмосковному Crocus City Hall і вимагає від України видати його. Таким чином Кремль вирішив офіційно «покласти відповідальність» за теракт на Україну.

До слова, російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».

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Теги: теракт СБУ суд арешт Москва Василь Малюк

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