Василь Малюк звернувся до російського суду через заочний арешт? СБУ відреагувала

«Захист», який нібито подає апеляції від імені Малюка є частиною дискредитаційної кампанії з боку Російської Федерації

Російські пропагандистські ЗМІ сьогодні поширили інформацію про те, що нібито «представник захисту» глави Служби безпеки України Василя Малюка, якого РФ обвинувачує в тероризмі, оскаржив рішення московського суду про його заочний арешт. Однак дана інформація не відповідає дійсності, повідомила пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені «вироку» в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО. Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності», – йдеться в коментарі пресслужби.

Як зазначає СБУ, «захист», який нібито подає апеляції від імені Малюка є частиною дискредитаційної кампанії з боку Російської Федерації.

«Всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства», – додала пресслужба.

Раніше Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту. Російська сторона в дусі російської пропаганди звинувачує голову СБУ в «тероризмі». Також зазначається, що Росія оголосила Малюка у федеральний та міждержавний розшук.

Як повідомлялося, Кремль може повісити теракт у «Крокусі» на голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Нагадаємо, російське Міністерство закордонних справ опублікувало абсурдну заяву – звинувачує очільника Служби безпеки України Василя Малюка у начебто відповідальності за теракт у підмосковному Crocus City Hall і вимагає від України видати його. Таким чином Кремль вирішив офіційно «покласти відповідальність» за теракт на Україну.

До слова, російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».