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На Київщині 12-річний хлопчик загинув, врізавшись в огорожу на електроскутері

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині 12-річний хлопчик загинув, врізавшись в огорожу на електроскутері
Смертельна ДТП сталася у селі Бушеве Рокитнянської громади Білоцерківського району
фото: Національна поліція України

Унаслідок зіткнення дитина отримала тяжкі травми. Попри реанімаційні заходи медики констатували смерть хлопчика

На Київщині поліція розслідує загибель 12-річного хлопчика, який врізався на двоколісному електротранспорті в металеву огорожу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у Київській області.

Подія сталася 3 серпня близько 10:44 у селі Бушеве Рокитнянської громади Білоцерківського району.

За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик не впорався з керуванням і в'їхав у металеву трубу огорожі одного з приватних домоволодінь.

Унаслідок зіткнення дитина отримала тяжкі травми. Попри реанімаційні заходи медики констатували смерть хлопчика.

Хлопчик на двоколісному електротранспорті врізався в металеву огорожу
Хлопчик на двоколісному електротранспорті врізався в металеву огорожу
фото: Національна поліція України

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людини (ст. 291 ККУ).

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Одеському районі, в якій загинула малолітня дитина. Аварія сталася сьогодні, 3 серпня, в одному з сіл Біляївської громади. 38-річна водійка автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітила свого однорічного сина, який вибіг з подвір’я, та здійснила наїзд на нього. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці.

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Теги: Київщина ДТП дитина смерть

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