День вишиванки в Київраді: яскраві фото

Кличко обрав білу вишиванку, розшиту жовтими, синіми та чорними візерунками

Сьогодні, 15 травня 2025 року, у Київській міській раді відзначили День вишиванки. Фотографії з урочистого заходу опублікувала голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій у Київраді Вікторія Муха. Про це повідомляє «Главком».

Сесійна зала Київради розквітла різнобарв'ям традиційного українського вбрання. Серед депутатів, які з гордістю демонстрували вишиті сорочки, вирізнявся і міський голова Києва Віталій Кличко. Він обрав білу вишиванку, розшиту жовтими, синіми та чорними візерунками.

фото: Вікторія Муха

фото: Вікторія Муха

фото: Вікторія Муха

На оприлюднених Вікторією Мухою світлинах можна було розгледіти вражаючу палітру вишиванок: від класичних білих сорочок з червоно-чорними геометричними орнаментами, притаманними центральній Україні, до більш яскравих та квітчастих узорів, характерних для інших регіонів. Депутати демонстрували різноманітні фасони – від традиційних широких сорочок до більш сучасних та приталених моделей. Кожна вишиванка несла в собі унікальну історію, відображаючи майстерність вишивальниць та глибокий символізм українських орнаментів.

фото: Вікторія Муха

фото: Вікторія Муха

День вишиванки, який традиційно відзначається третього четверга травня, є символом національної єдності, культурного відродження та вираження патріотизму українців. Започатковане як невелика студентська акція, свято набуло неймовірної популярності та об'єднало мільйони людей по всьому світу. У цей день українці одягають вишиванки, вшановуючи традиції своїх предків та демонструючи свою національну ідентичність.

Нагадаємо, у Всесвітній день вишиванки, який відзначається сьогодні, мер Києва Віталій Кличко зробив святкове селфі зі своїми колегами – Юлією Лимар та Вікторією Мухою у сесійній залі Київради.

Віталій Кличко постав на селфі у білій вишитій сорочці, розшитій у кольорах українського прапора. Пізніше, під час засідання Київради, він доповнив свій образ чорною курткою з емблемою державного прапора.