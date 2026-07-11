Зеленський: встановлено посадовців, які незаконно розмістили склади зі зброєю у Вишневому

Президент доручив СБУ провести перевірки інших підприємств, де зберігається зброя та боєприпаси

За попередніми даними, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону і рішенням Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати розслідування вибуху на складах у Вишневому. За його словами, вже встановлено посадовців, які всупереч закону та рішенням ставки допустили розміщення складів зі зброєю поруч із житловою забудовою. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

За словами президента, генерал-майор СБУ Олександр Поклад доповів про перші результати слідства.

«Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що конкретні посадові особи вже відомі, а всі вони мають понести справедливу відповідальність.

Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенням ставки та своїм посадовим обов’язкам.

«Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку», – сказав президент.

Він додав, що правоохоронці також аналізують дії інших посадовців, які могли бути причетними до порушень.

Президент доручив Службі безпеки України разом з іншими правоохоронними органами провести перевірки інших підприємств, де зберігається зброя та боєприпаси.

«Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та боєприпаси. Це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків», – наголосив Зеленський.

Він також заявив, що уряд найближчим часом ухвалить рішення, які мають посилити контроль за такими об’єктами та прискорити відновлення після подібних трагедій.

Окремо президент повідомив, що влада обговорила майбутнє Укроборонпрому.

За словами Зеленського, внутрішній контроль за діяльністю підприємств концерну має бути значно посилений, щоб унеможливити повторення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар по Вишневому 6 липня припав по складу боєприпасів, що й стало причиною масштабних руйнувань і трагічних наслідків.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби. Роботи з ліквідації наслідків цієї атаки тривають і досі.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати обставини вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки і призвела до трагедії таких масштабів. Згодом Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.