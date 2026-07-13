Дев'ятеро військових стали фігурантами справи про подвійне вбивство

Поліція викрила військових у викраденні та вбивстві двох братів

Через побутовий конфлікт військовослужбовці викрали двох братів, кілька днів утримували їх у полоні, а потім розстріляли

Правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців, яких підозрюють у викраденні, незаконному позбавленні волі та вбивстві двох братів на Київщині. За даними слідства, чоловіків кілька днів утримували в іншій області, після чого за наказом організатора розстріляли. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Рубеля.

За словами Рубеля, разом із головою Київської обласної військової адміністрації Миколою Калашником він відвідав місце скоєння особливо жорстокого злочину в селі Калинівка.

фото: Андрій Рубель/Facebook

Як зазначив начальник поліції Київщини, після повідомлення про безвісне зникнення двох братів слідчі та оперативники безперервно працювали над встановленням їхнього місцезнаходження. Правоохоронці аналізували записи камер відеоспостереження, відстежували маршрути руху транспортних засобів, збирали та зіставляли докази.

У результаті масштабної спецоперації оперативники карного розшуку, слідчі ГУНП у Київській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, за участю кримінальних аналітиків, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, а також за підтримки 425 окремого штурмового полку «Скеля» і Збройних сил України затримали дев'ятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями.

За даними слідства, мотивом злочину став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство.

Правоохоронці встановили, що в ніч на 27 червня восьмеро військовослужбовців прибули до будинку братів у Білоцерківському районі. Один із них, за даними слідства, вистрілив у ногу 36-річному чоловіку, щоб залякати його. Після цього потерпілим зв'язали руки й ноги, зав'язали очі, силоміць посадили до автомобілів і за вказівкою організатора вивезли до іншої області.

Там чоловіків незаконно утримували до 1 липня. За інформацією поліції, саме цього дня організатор наказав убити викрадених. Під час огляду тіл правоохоронці виявили в одного з братів щонайменше 16 вогнепальних поранень, в іншого – п'ять.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України. Одному з підозрюваних також інкримінують злочин, передбачений п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Окремо правоохоронці затримали організатора злочину та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання десятого фігуранта у справі про жорстоке вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині, серед яких опинився й колишній командир 155-ї бригади. Про це повідомляє «Главком».

Відповідну доповідь главі держави надав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зеленський назвав подію жахливою трагедією та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.