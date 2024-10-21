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У Німеччині розробили просту альтернативу сонячним батареям: як це працює

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Німеччині розробили просту альтернативу сонячним батареям: як це працює
Сонячна плівка Heliatek перетворить будь-яку будівлю на джерело енергії
скріншот з відео

Плівка від Heliatek може покривати навіть циліндричні та вигнуті поверхні, перетворюючи будівлі на електростанції

Німецька компанія Heliatek створила альтернативу традиційним сонячним панелям у вигляді сонячної плівки на основі органічних фотоелектричних елементів, яка може перетворити практично будь-яку будівлю на генератор енергії. Про це пише портал ECOticias.

Як зазначають у виданні, звичайні сонячні панелі зазвичай встановлюються на дахах будинків і офісів. Однак через брак площ на дахах та жорсткість традиційних кремнієвих панелей їх використання обмежене. Тому Heliatek розробила нові, тонкі та легкі панелі, які можна встановлювати на будь-які поверхні, у тому числі на циліндричних та вигнутих.

«Ця технологія є революційною, оскільки вона переносить сонячну енергію з дахів на стіни, вікна та навіть інтер'єри», – наголосили автори.

Повідомляється, що сонячна плівка від Heliatek може покривати фасади, вікна та багато інших частин будівель. Крім того, її можна наносити на боковини вітряків, автобусні зупинки і навіть на офісні вежі. Це означає, що будь-яка будівля незабаром зможе почати забезпечувати себе енергією і навіть продавати надлишки енергії назад у мережу, перетворюючись на електростанцію.

У виданні вважають, що з новою технологією можливості використання сонячної енергії багаторазово зростають, проте є деякі питання, які потребують вирішення. Зокрема, йдеться про розвиток виробничих технологій органічних фотоелектричних елементів та збільшення терміну їхньої служби.

Очікується, що коли ці сонячні елементи будуть удосконалені, а вартість значно знизиться, їхнє використання кардинально змінить саму концепцію генерації електроенергії у міських районах.

Раніше стало відомо, що американські виробники сонячної енергії об’єднують зусилля. Два невеликі виробники сонячної енергії заявили, що об’єднують зусилля, щоб виготовити панелі, які дозволять їхнім клієнтам, розробникам сонячних проектів у США, отримувати нову прибуткову федеральну субсидію на американське обладнання для чистої енергії, повідомляє Reuters.

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Теги: Сонце альтернативна енергетика Німеччина енергетика

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