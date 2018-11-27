«Ми один екіпаж». Командувач ВМС України написав листа полоненим морякам документ



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Головнокомандувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко

Всі військові моряки ВМС з розумінням ставляться до так званих свідчень, які від вас зараз намагаються отримати - написав Воронченко

Через адвокатів, які захищають українських моряків, захоплених російськими прикордонниками в окупованому Криму, кожному із затриманих передають листа командувача ВМС України адмірала Ігоря Воронченка. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у своєму «Фейсбук».

«Брати!

Я розумію, як вам зараз важко. Всі військові моряки ВМС з розумінням ставляться до так званих свідчень, які від вас зараз намагаються отримати. Адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом. Я сам пройшов через це в 2014 році і добре знаю, як це бути в полоні і що стоїть за сказаними вами словами під час допиту.

Найважливіше моє завдання зараз - повернути вас додому. Україна докладає всіх можливих зусиль для звільнення вас з полону, в тому числі із залученням світової громадськості. Для вашого звільнення працює адміністрація президента України, міністерство закордонних справ, міністерство з питань тимчасово окупованих територій, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Червоний хрест, волонтери, правозахисники. Ми один екіпаж, одна сім'я, ми будемо боротися разом з вами до вашого повернення додому.

Ви діяли в рамках закону, професійно, відповідно до норм міжнародного морського права і діючих договорів. Закон, право на нашому боці і це розуміє весь світ. Відчувати страх - це нормально. Головне вірити в свою силу духу, берегти гідність і розуміти, що за вами стоїть вся Україна, весь цивілізований світ. Я пишаюся кожним з вас. Дякую за вірність Батьківщині і знайте, що ми робимо все для вашого повернення до рідних, які чекають зустрічі з вами», - йдеться у зверненні Воронченка.

Раніше адвокат полонених моряків заявив, що хлопців розділили на три групи.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

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Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

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Натомість «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30.