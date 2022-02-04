Олімпіада в яскравих фото, «Нафтогаз» відновив імпорт газу. Новини 4 лютого за хвилину

Головною світовою подією 4 лютого стало відкриття зимових Олімпійських ігор

Відкриття зимової Олімпіади у Пекіні

4 лютого у Пекіні відкрилася XXIV зимова Олімпіада. В урочистій церемонії відкриття взяли участь понад 3 тис. акторів. Однією з перших ареною «Пташине гніздо» пройшла збірна України. Завершилося відкриття ігор святковим фейерверком.

Під час проходу стадіоном олімпійської команди України присутній на урочистостях президент РФ Володимир Путін чи то заснув, чи то знепритомнів. Російські спортсмени, до речі, вийшли у Пекіні без свого прапора (фото).

До слова, цього ж дня у Києві біля будівлі КМДА підняли стяг Національного олімпійського комітету.

Раніше стало відомо, що прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова.

У Києві відбувся з’їзд партії «Удар»

У Києві відбувся XXV з’їзд політичної партії «Удар», лідером якої є чинний міський голова столиці Віталій Кличко.

Окрім безпосередніх членів політичної сили його відвідали лідери партій «Європейська солідарність» та «Голос» Петро Порошенко і Кіра Рудик, колишній секретар РНБО та ексміністр фінансів Олександр Данилюк, ексгенеральні прокурори України Руслан Рябошапка та Юрій Луценко. Останній, до речі, під час з’їзду оголосив про вступ до партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Також під час заходу Порошенко зробив пропозицію Кличку.

За ініціативи лідера Удару» було ухвалено звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України.

Протести студентів Могилянки перед Кабміном

Біля будівлі Кабінету міністрів студенти Києво-Могилянської академії влаштували мітинг з вимогою звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета. Приводом для цього став скандал із обранням президента академії.

Цього ж дня дві фракції у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії.

Пізніше зі студентами Києво-Могилянської академії зустрівся прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

США передали прикордонникам 40 позашляховиків

Сполучені Штати передали Державній прикордонній службі України 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних прикордонних районів. Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі $20 млн і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії.

«Нафтогаз» відновив імпорт газу: які країни постачатимуть Україні паливо

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» з лютого розпочала імпорт газу та планує всього за місяць закупити 300 млн кубометрів блакитного палива.

Із урахуванням угод, які Україна уклала зі Словаччиною та Угорщиною, наразі гарантовані потужності для імпорту становлять 50 млн кубів на добу.

Ердоган розповів про домовленості із Зеленським та Путіним щодо зустрічі у Туреччині

У Туреччині може відбудуться зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з українським лідером про організацію зустрічі.

Цього ж дня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але за однієї умови.

Таож лютого стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон збирається наступного тижня відвідати Україну та Російську Федерацію.

Сенат Польщі одноголосно схвалив резолюцію на підтримку України

У п’ятницю, 4 лютого, Верхня палата польського парламенту ухвалила резолюцію на підтримку України.

У Сенаті заявили, що підтримують політичну та фінансову допомогу українській стороні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці військових, оскільки Україна «опинилася перед смертельною небезпекою».

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