Саакашвілі написав лист із ізолятора СБУ: опубліковано документ

Саакашвілі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання СБУ м.Київ

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі написав листа із СІЗО. Текст листа, а також його фотокопія опубліковані на сторінці в Facebook його адвоката Руслана Чернолуцького. «Влада заарештувала мене за брехливими звинуваченнями. Таким чином вони хочуть залякати вас. Не бійтеся нічого, сміливо виходьте на недільну мирну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайла Саакашвілі затримали в Києві

Саакашвілі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання СБУ м.Київ

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі написав листа із СІЗО.

Текст листа, а також його фотокопія опубліковані на сторінці в Facebook його адвоката Руслана Чернолуцького.

«Влада заарештувала мене за брехливими звинуваченнями. Таким чином вони хочуть залякати вас. Не бійтеся нічого, сміливо виходьте на недільну мирну акцію «За імпічмент». Разом захистимо Україну від корупції і свавілля. Нашій перемозі немає альтернативи. Тримайтеся! Слава Україні!», — йдеться в листі.

Лист Саакашвілі

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про початок голодування.

Раніше повідомлялося, що допит затриманого Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил»), який тривав в присутності його адвокатів, завершено.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Ввечері 8 грудня стало відомо, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

Затримання сталося на квартирі діючого співробітника поліції.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Прихильники Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил») з наметового містечка під Верховною Радою підтяглися до будівлі управління Служби безпеки України в Києві на Аскольдовому провулку.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі