Легкоатлет Кохан виборює бронзу Олімпіади

Українські легкоатлети здобули сьогодні відразу три олімпійські нагороди

Легкоатлет Михайло Кохан сьогодні, 4 серпня, здобув бронзову нагороду у метанні молота.

Медаль Михайлу принесла друга спроба. Він метнув молот на 79.39 м.

Перемогу здобув головний фаворит змагань – Ітан Кацберг з Канади. Він метнув молот на 84,12 м.

Для 23-річного Кохана це дебютна олімпійська нагорода. У 2021 році у Токіо він посів четверте місце.

Отже, українські легкоатлети здобули сьогодні відразу три олімпійські нагороди.

Нагадаємо, що олімпійською чемпіонкою стала Ярослава Магучіх, а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Олімпіада-2024. Медальний залік