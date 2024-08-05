Ізраїль може здійснити превентивні удари по Ірану – ЗМІ

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ще не має «остаточної картини» атак, з якими зіткнеться країна

Є ознаки того, що Іран готується до більш ніж одного раунду атак і контратак

Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів та готується до багатоденної атаки з боку Ірану та «Хезболли». Про це пише The Times of Israel із посиланням на низку ЗМІ.

Зазначається, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ще не має «остаточної картини» атак, з якими зіткнеться країна.

Водночас ізраїльські силові структури розглядають можливість «превентивних дій або атак», які Ізраїль може ініціювати, зокрема в Лівані або, можливо, в інших місцях.

США також не впевнені, чого очікувати від Ірану і «Хезболли», але міжнародна коаліція на чолі з США для запобігання будь-яким атакам вже сформована, і вона буде керуватися з Центрального командування Збройними силами США в Катарі.

Водночас газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран заявив арабським дипломатам, що йому «байдуже, якщо відповідь спричинить війну».

У репортажі ізраїльського телебачення йдеться про те, що є ознаки того, що Іран готується до більш ніж одного раунду атак і контратак.

Ізраїльський чиновник в інтерв'ю NBC News повідомив, що Ізраїль готується до багатоденної атаки із застосуванням ракет та безпілотників з боку Ірану та «Хезболли».

Водночас The Wall Street Journal повідомляє, що Іран відкинув спроби США і арабських країн пом'якшити свою реакцію на вбивство в Тегерані вищого політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Нагадаємо, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня в день Тиша-Бе'ав – день катастрофи єврейського народу. Про це пише Sky News Arabia з посиланням на західну розвідку.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані.