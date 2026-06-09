РФ заочно арештувала Роберта Бровді у ще одній справі

У РФ вже є третя кримінальна справа проти Бровді

Приводом для кримінальної справи став удар ЗСУ по Старобільську

Басманний районний суд Москви заочно заарештував командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Крім того, суд заочно заарештував командира бригади Бровді – Андрія Клименка – у тій самій справі. Приводом для кримінальної справи став удар ЗСУ нібито по коледжу в Старобільську 22 травня.

Це вже третя кримінальна справа проти Мадяра в Росії. Наприкінці березня суд у Росії визнав його винним і засудив до довічного ув’язнення у справі про дистанційне мінування доріг у Курській та Білгородській областях.

Крім того, Бровді засудили до 18 років за «сприяння терористичній діяльності». Слідчий комітет звинувачував військового в атаках безпілотників ЗСУ на об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Зауважимо, що окупанти стверджували, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували навчальний корпус і гуртожиток Старобільського коледжу, де нібито перебували 86 учнів. Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви: ціллю удару в районі Старобільська був не коледж, а штаб одного з провідних дронових підрозділів Росії. «У ніч проти 22 травня 2026 року уражено низку об'єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ», – ідеться в повідомленні Генштабу.

«Рубікон» – елітний і один із найбоєздатніших дронових підрозділів армії РФ, завдяки якому загарбникам вдалося просуватися на Покровському напрямку у 2025 році. За даними Генштабу, бійці цього підрозділу регулярно атакують українські міста та цивільну інфраструктуру безпілотниками. «Збройні сили України завдають ударів виключно по військових об'єктах та цілях, які використовуються у військових цілях, дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права», – наголосили у відомстві.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін заявив, що відповідь на удар по окупованому Старобільську обговорюватиметься на закритій нараді, назвав ЗСУ «кривавими злочинцями» і пообіцяв покарання «винуватцям».