Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Організація «Лікарі без кордонів» заявила про вихід із Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Організація «Лікарі без кордонів» заявила про вихід із Росії
«Лікарі без кордонів» працювали у РФ з 1992 року 
фото з відкритих джерел

 «Лікарі без кордонів» працюють по всьому світу, надаючи безкоштовну гуманітарну та невідкладну медичну допомогу населенню

Гуманітарна медична організації «Лікарі без кордонів» (MSF) заявила у понеділок про припинення діяльності у Росії. Про це йдеться у пресрелізі на сайті MSF.

«Через тридцять два роки після початку роботи в Росії «Лікарі без кордонів» були змушені припинити свою діяльність у цій країні», – йдеться у заяві організації. 

У MSF пояснили, що у серпні Міністерство юстиції РФ надіслало організації лист із рішенням про виключення філії некомерційної асоціації «Лікарі без кордонів» (Нідерланди) у Росії з реєстру філій та представництв іноземних неурядових організацій. 

У пресрелізі йдеться, що MSF працювала у Росії із 1992 року, втілюючи різні програми у Москві, Санкт-Петербурзі, Бєлгороді, Ростові-на-Дону,Чечні, Дагестані, а також у Кемеровській Архангельській та Івановській областях.

«Лікарі без кордонів» працюють по всьому світу, надаючи безкоштовну гуманітарну та невідкладну медичну допомогу населенню, яке постраждало від збройних конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції та стихійних лих у понад сімдесяти країнах світу.  

Нагадаємо, через розпочату війну та мобілізацію Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки у зв'язку з браком персоналу. Медична система продовжує деградувати. За даними британської розвідки, нинішній брак пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, інші залишили країну. Після мобілізації у вересні 2022 року лікарів прямо попередили не залишати країну. До 2% російських лікарів та медичних працівників залишили Росію, щоб уникнути призову.

Читайте також:

Теги: росія розшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ільхам Алієв та Володимир Путін
Чому союз Алієва з Путіним не має бути сюрпризом для України
20 серпня, 19:04
США планують провести серйозну ревізію власної ядерної зброї та засобів її доставлення
Нова ядерна доктрина: що зміниться у США?
23 серпня, 18:11
ЗСУ застосували американські системи на полі бою на території Росії
Зеленський підтвердив використання західних ракетних систем на Курщині – The Times
22 серпня, 02:01
У Росії та Білорусі шириться саботаж на заводах ОПК
У РФ та Білорусі поширюється саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу
29 серпня, 02:47
Як заявив Сирський, немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, намагаючись захистити себе від російської агресії
Сирський відповів, чим Україна компенсує нестачу озброєння
5 вересня, 21:19
Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети
Постачання балістичних ракет Росії: МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану
9 вересня, 19:13
Україна готує наступний саміт миру, каже Литвиненко
Секретар РНБО прокоментував можливість переговорів із Росією
8 вересня, 16:16
За словами деяких дипломатів, повна перемога Києва коштуватиме союзникам сотні мільярдів доларів
Захід підштовхує Україну до «плану Б» у війні з Росією – WSJ
11 вересня, 15:18
Чотири багатоповерхівки постраждали від атаки РФ
Уночі Росія атакувала Нікополь: є постраждалі (фото)
Вчора, 08:39

Соціум

Організація «Лікарі без кордонів» заявила про вихід із Росії
Організація «Лікарі без кордонів» заявила про вихід із Росії
Комендатура: Курсанти російських військових училищ здають іспити, обстрілюючи села на Курщині
Комендатура: Курсанти російських військових училищ здають іспити, обстрілюючи села на Курщині
Кінофестиваль у Торонто таки презентуватиме фільм «Росіяни на війні»: названа дата
Кінофестиваль у Торонто таки презентуватиме фільм «Росіяни на війні»: названа дата
Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна
Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна
У Білгороді ліквідовано російського пропагандиста (відео)
У Білгороді ліквідовано російського пропагандиста (відео)
Вибух у центрі Кельна: камери спостереження зафіксували підозрюваного
Вибух у центрі Кельна: камери спостереження зафіксували підозрюваного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
14K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина

Новини

«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Сьогодні, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua