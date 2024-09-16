Організація «Лікарі без кордонів» заявила про вихід із Росії

«Лікарі без кордонів» працювали у РФ з 1992 року

«Лікарі без кордонів» працюють по всьому світу, надаючи безкоштовну гуманітарну та невідкладну медичну допомогу населенню

Гуманітарна медична організації «Лікарі без кордонів» (MSF) заявила у понеділок про припинення діяльності у Росії. Про це йдеться у пресрелізі на сайті MSF.

«Через тридцять два роки після початку роботи в Росії «Лікарі без кордонів» були змушені припинити свою діяльність у цій країні», – йдеться у заяві організації.

У MSF пояснили, що у серпні Міністерство юстиції РФ надіслало організації лист із рішенням про виключення філії некомерційної асоціації «Лікарі без кордонів» (Нідерланди) у Росії з реєстру філій та представництв іноземних неурядових організацій.

У пресрелізі йдеться, що MSF працювала у Росії із 1992 року, втілюючи різні програми у Москві, Санкт-Петербурзі, Бєлгороді, Ростові-на-Дону,Чечні, Дагестані, а також у Кемеровській Архангельській та Івановській областях.

«Лікарі без кордонів» працюють по всьому світу, надаючи безкоштовну гуманітарну та невідкладну медичну допомогу населенню, яке постраждало від збройних конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції та стихійних лих у понад сімдесяти країнах світу.

Нагадаємо, через розпочату війну та мобілізацію Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки у зв'язку з браком персоналу. Медична система продовжує деградувати. За даними британської розвідки, нинішній брак пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, інші залишили країну. Після мобілізації у вересні 2022 року лікарів прямо попередили не залишати країну. До 2% російських лікарів та медичних працівників залишили Росію, щоб уникнути призову.