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Окуповані Донецьк та Макіївку атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окуповані Донецьк та Макіївку атакували безпілотники
Окупована Макіївка цієї ночі
фото: соціальні мережі

Внаслідок атак у Макіївці та Донецьку виникли пожежі

У ніч на 30 червня над окупованими Донецьком та Макіївкою активно літали безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Повідомлялося, що над Донецьком та Макіївкою літає «рій безпілотників». Внаслідок атаки БпЛА у Донецьку розгорілася пожежа.

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У Макіївці також було зафіксовано пожежу.

Наразі немає інформації про те, що було уражено.

Як відомо, вночі 29 червня в окупованому Донецьку зникло світло. Крім того, інші міста так званої ДНР теж залишилися без світла. 

Дончани писали, що це через атаку на Старобешівську ТЕС, хоча деякі люди зазначали, що вибухів не чули. Але варто зазначити, що активність безпілотників ад окупованою територією фіксувалася.

До слова, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. 

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста. 

Теги: вибух Донецьк окуповані території Макіївка

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