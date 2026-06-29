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Іран заперечив плани щодо проведення прямих переговорів зі США у Катарі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран заперечив плани щодо проведення прямих переговорів зі США у Катарі
Багаї заявив, що Іран та Сполучені Штати ще не вступили в стадію переговорів щодо остаточної угоди
фото: соціальні мережі

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї наголосив, що Тегеран повністю зосереджений на реалізації вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння

Міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що найближчими днями не заплановано жодних переговорних зустрічей зі Сполученими Штатами на будь-якому рівні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Речник відомства Есмаїл Багаї наголосив, що Тегеран наразі повністю зосереджений на реалізації вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння, а не на переході до обговорення остаточної мирної угоди. За інформацією офіційного мовлення IRIB, іранська сторона вважає своїм головним пріоритетом забезпечення виконання поточних положень документа та жорстке дотримання своїх вимог. Багаї підтвердив, що Вашингтон уже видав необхідні ліцензії в межах пункту 10, який регулює продаж нафти, і Тегеран наразі ретельно відстежує цей процес.

Паралельно триває робота над виконанням пункту 11 меморандуму, що передбачає повернення заморожених активів Ісламської Республіки. Саме для розв'язання цього питання іранська експертна делегація планує відвідати столицю Катару наприкінці тижня.

Очільник пресслужби МЗС окремо підкреслив, що можливий візит американських представників до Дохи жодним чином не пов'язаний із поїздкою іранських експертів. Він також нагадав, що згідно з пунктом 13 чинного меморандуму, повноцінний діалог щодо фінальної угоди між державами може розпочатися лише після того, як буде повністю запущено та забезпечено стабільне виконання ключових пунктів 1, 4, 5, 10 та 11.

Раніше повідомлялося, що нові переговори анонсовано на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, 28 червня американські військові завдали ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки. У Вашингтоні пояснили, що це стало відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка відбулася 27 червня.

Попри нову хвилю ескалації, судноплавство через Ормузьку протоку триває, а американські військові залишаються у стані повної бойової готовності.

Нагадаємо, 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США щодо створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці, хоча офіційний Тегеран згодом це спростував. Крім того, на початку червня США та Іран уже обмінялися ударами під час чинного перемир'я: тоді Іран завдав ударів балістичними ракетами по Кувейту та Бахрейну.

Теги: США Іран переговори

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