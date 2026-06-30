Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна веде переговори з Францією про отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна веде переговори з Францією про отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP
SCALP – це франко-британська малопомітна високоточна авіаційна крилата ракета великої дальності класу «повітря – земля»
фото: Malcolm Park

Зеленський під час візиту до Франції обговорив із Макроном можливість передачі Україні ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP 

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна досягла прогресу в переговорах із Францією щодо отримання ліцензії на виробництво франко-британських крилатих ракет SCALP. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Можливість передачі технологій та «шерінгу» ліцензії детально обговорили президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон під час візиту української делегації до Франції. Наразі діалог продовжується як на рівні французького уряду, так і безпосередньо з компанією-виробником озброєння для уточнення юридичних та технічних деталей, зокрема питань інтелектуальної власності та безпосереднього запуску виробничих потужностей.

Паралельно з цим Україна на рівні РНБО веде аналогічні безпрецедентні переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо отримання ліцензій на виробництво інших зразків озброєння, деталі яких наразі не розголошуються.

Попри важливість міжнародного технологічного співробітництва та перші обережні кроки у сфері іноземного ліцензування, Михайло Федоров підкреслив, що держава й надалі робить ключову ставку на розширення власного оборонно-промислового комплексу. Для масштабування випуску українського далекобійного озброєння Міноборони активно залучає закордонне фінансування, зокрема через використання «данської моделі» прямої підтримки вітчизняних виробників.

SCALP – це франко-британська малопомітна високоточна крилата ракета великої дальності класу «повітря-земля». Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, захищених потужною ППО (наприклад, штабів, бункерів та складів).

Як відомо, Велика Британія та Франція очолять новостворений штаб Багатонаціональних сил для України, який займатиметься підготовкою до довгострокового відновлення Збройних сил України після завершення війни. 

Вже у липні командування новою структурою перейде до генерал-майора Тома Бейтмена. Під його керівництвом Велика Британія, Франція, а також інші союзники та партнери працюватимуть над підготовкою майбутньої моделі розвитку українського війська після укладення мирної угоди.

Теги: Франція ракета Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція завдала нового удару по тіньовому флоту Росії
Франція затримала танкер із російською нафтою біля Сицилії
25 червня, 13:24
Перед виходом із дому чоловік узяв гвинтівку та боєприпаси, вигукуючи фрази на кшталт «це революція» та «Макрона повалено»
82-річний француз влаштував стрілянину, повіривши у повалення Макрона та початок революції
22 червня, 10:20
Навіть кілька дронів, що прорвалися крізь оборону, змогли завдати помітної шкоди
DW розкрила, як українські дрони обійшли російську протиповітряну оборону
21 червня, 20:38
У Росії назріває проблема зі стратегічною зброєю
У Росії залишилася лише одна ракета «Орєшнік», і та бракована – Інститут вивчення війни
17 червня, 10:22
З 12 червня і до 20 вересня 2026 року військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися у підрозділ, який оберуть самі, з відновленням виплат
Повернення із СЗЧ: міністр оборони розповів про оновлення
13 червня, 21:24
Президент Франції запросив Китай до розмови з країнами G7
Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм
9 червня, 14:23
ВПС Швейцарії посилять патрулювання повітряного простору
Швейцарія стягує 4 тис. військових до кордону з Францією через саміт G7
5 червня, 06:17
Українська балістика полетить на Москву
Засновник Fire Point розповів, коли українські ракети масово полетять на Москву
4 червня, 11:40
Гіперзвукові ракети РФ можуть наблизитися до Лондона
Росія націлилася на новий фронт. Під загрозою опинився Лондон
1 червня, 18:55

Події в Україні

Україна веде переговори з Францією про отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP
Україна веде переговори з Францією про отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP
184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026
184 бої за добу: лінія фронту станом на 29 червня 2026
Негода в Україні, удари по Дніпру, Запоріжжю та Харкову. Головне за 29 червня 2026
Негода в Україні, удари по Дніпру, Запоріжжю та Харкову. Головне за 29 червня 2026
Вивозив унікальних тварин з «Асканія-Нова»: бізнесмену оголошено підозру
Вивозив унікальних тварин з «Асканія-Нова»: бізнесмену оголошено підозру
РФ вдруге за день атакувала Запорізьку облдержадміністрацію
РФ вдруге за день атакувала Запорізьку облдержадміністрацію
Кабмін запровадив нові грошові виплати для військових
Кабмін запровадив нові грошові виплати для військових

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua