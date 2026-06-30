Україна веде переговори з Францією про отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP

Зеленський під час візиту до Франції обговорив із Макроном можливість передачі Україні ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна досягла прогресу в переговорах із Францією щодо отримання ліцензії на виробництво франко-британських крилатих ракет SCALP. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Можливість передачі технологій та «шерінгу» ліцензії детально обговорили президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон під час візиту української делегації до Франції. Наразі діалог продовжується як на рівні французького уряду, так і безпосередньо з компанією-виробником озброєння для уточнення юридичних та технічних деталей, зокрема питань інтелектуальної власності та безпосереднього запуску виробничих потужностей.

Паралельно з цим Україна на рівні РНБО веде аналогічні безпрецедентні переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо отримання ліцензій на виробництво інших зразків озброєння, деталі яких наразі не розголошуються.

Попри важливість міжнародного технологічного співробітництва та перші обережні кроки у сфері іноземного ліцензування, Михайло Федоров підкреслив, що держава й надалі робить ключову ставку на розширення власного оборонно-промислового комплексу. Для масштабування випуску українського далекобійного озброєння Міноборони активно залучає закордонне фінансування, зокрема через використання «данської моделі» прямої підтримки вітчизняних виробників.

SCALP – це франко-британська малопомітна високоточна крилата ракета великої дальності класу «повітря-земля». Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, захищених потужною ППО (наприклад, штабів, бункерів та складів).

Як відомо, Велика Британія та Франція очолять новостворений штаб Багатонаціональних сил для України, який займатиметься підготовкою до довгострокового відновлення Збройних сил України після завершення війни.

Вже у липні командування новою структурою перейде до генерал-майора Тома Бейтмена. Під його керівництвом Велика Британія, Франція, а також інші союзники та партнери працюватимуть над підготовкою майбутньої моделі розвитку українського війська після укладення мирної угоди.