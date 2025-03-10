СБУ викрила мережу путіністів, якою керував екснардеп-утікач Симоненко

Під час обшуків СБУ знайшла у фігурантів заборонену символіку

Учасники угруповання вихваляли Росію та просилися «назад у СРСР»

Служба безпеки викрила та нейтралізувала у Черкасах угруповання колишніх комуністів, які готували листи до очільника РФ Путіна та закликали «відновити СРСР». Координував діяльність мережі екснардеп-комуніст Петро Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, Симоненко на замовлення країни-агресора сформував підпільне угруповання, до якого увійшли колишній нардеп-комуніст, ексголова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер.

Фігуранти справи публічно виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини російських окупантів, зокрема ракетний удар по київській лікарні Охматдит та масові вбивства у Бучі.

Учасники угруповання поширювали російські наративи у розмовах серед місцевих жителів, всіляко виступали на підтримку окупантів і готували листи до кремлівскьго ватажка Путіна, в яких вихваляли його та закликали до відновлення СРСР.

Для проведення зустрічей фігуранти приховано використовували колишнє офісне приміщення нині забороненої компартії.

Під час обшуків за місцями перебування та в оселях фігурантів у Черкасах та Києві СБУ знайшла заборонену символіку, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене організованою групою).

Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні 2024 року у базі Міністерства внутрішніх справ з’явилися відомості про те, що очільник забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко оголошений у розшук.

Раніше, на початку серпня 2023-го Служба безпеки заочно повідомила Симоненку про підозру за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування збройної агресії РФ проти України).