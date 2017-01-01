З'явилися перші коментарі на Заході про затримання Саакашвілі

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про початок голодування

Якщо справа проти екс-президента Грузії, опозиційного українського політика Саакашвілі розвалиться, влада України втратить довіру і всередині країни і за кордоном, а на країну чекатимуть дочасні вибори. Про це у коментарі Українській службі «Голосу Америки» заявив Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council



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Силовики забезпечують проїзд транспорту до будівлі СБУ, де може перебувати Михайло Саакашвілі після затримання. Київ, ніч із 8 на 9 грудня 2017 року

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про початок голодування

Якщо справа проти екс-президента Грузії, опозиційного українського політика Саакашвілі розвалиться, влада України втратить довіру і всередині країни і за кордоном, а на країну чекатимуть дочасні вибори.

Про це у коментарі Українській службі «Голосу Америки» заявив Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США).

«Якщо висунуті проти Саакашвілі звинувачення правдиві, це означатиме сумне завершення стрімкої кар’єри Міхеїла Саакашвілі. Якщо ж справа розвалиться, це прискорить проведення нових парламентських виборів, оскільки чинна влада втратить довіру і всередині країни, і за кордоном. Лише про одне можна говорити точно – Саакашвілі винен у тому, що уник арешту. Це незначний злочин, але суспільство, яке прагне до верховенства права, не може його ігнорувати», – заявив Каратницький.

Затримання прокоментувала і Ганна Тобурн, дослідник аналітичного центру Hudson Institute (Вашингтон, США).

«Саакашвілі, очевидно, є подразником для уряду напередодні виборів. Але, якщо звинувачення проти нього є несерйозними, політично мотивованими та нечіткими, уряд ризикує осоромитись так само, як і уряд Януковича із політичним ув’язненням Тимошенко», – відзначила Тобурн на своїй сторінці у Twitter.

Михайло Боцюрків, аналітик-міжнародник, колишній речник ОБСЄ відзначив, що попри те, що Саакашвілі є «дискредитованим», саме його риторика може стати «сірником, який розпалить готові до спалаху емоції пересічних українців, які втомились від провалів у боротьбі із корупцією та очікувань реформ».

«З огляду на крайні заходи, які мали місце протягом тижня, що минув – схоже, що Україна наблизилась до небезпечного поворотного пункту. Перемоги та радість Майдану затьмарені потужними, корумпованими силами, а Порошенко виявив слабкість. Тепер для багатьох він більше не радикал, який обіцяв проведення реформ, а член давоської еліти та фігурант «Панамських» та «Райських» паперів», – розкритикував Порошенка Боцюрків.

«Надзвичайний запас доброзичливості щодо України з боку західних союзників вичерпано непрофесіоналізмом, жадібністю та міжусобицями еліти. Будьте обережні. Риторика дискредитованого екс-президента Грузії може стати сірником, який розпалить готові до спалаху емоції пересічних українців, які втомились від провалів у боротьбі із корупцією та очікувань реформ», – вважає експерт.

«Його арешт сьогодні лише розпалить полум’я незадоволення. Дійсно – настав час Заходу зайняти принципову позицію щодо президента Петра Порошенка, голови уряду та інших осіб, які мають змогу повернути Україну на вірний курс. Вони повинні усвідомити, що час не на їхньому боці, і що чимало молодих українців голосують «ногами» і просто покидають країну», – відзначив Боцюрків.

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про початок голодування.

Раніше повідомлялося, що допит затриманого Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил»), який тривав в присутності його адвокатів, завершено.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Ввечері 8 грудня стало відомо, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

Затримання сталося на квартирі діючого співробітника поліції.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Прихильники Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил») з наметового містечка під Верховною Радою підтяглися до будівлі управління Служби безпеки України в Києві на Аскольдовому провулку.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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