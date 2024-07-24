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Є влучання у порт та багатоповерхівку: Росія атакувала Ізмаїл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Є влучання у порт та багатоповерхівку: Росія атакувала Ізмаїл
Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури
фото: Олег Кіпер/Телеграм

Окупанти влаштували масований обстріл БПЛА дронами-камікадзе «шахед»

У ніч на 24 липня російські загарбники дронами атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через попадання у будинок є поранені. Про це повідомляє пресслужба Ізмаїльської РДА, а також голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Так, окупанти влаштували масований обстріл БПЛА дронами-камікадзе «шахед», в результаті чого постраждала портова інфраструктура, розташована в Ізмаїлі. «Внаслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл. Загиблих немає, нажаль є постраждалі – госпіталізовано троє людей», – йдеться у повідомленні РДА.

Є влучання у порт та багатоповерхівку: Росія атакувала Ізмаїл фото 1

Як розповів голова ОВА Олег Кіпер, двоє з трьох постраждалих госпіталізовані у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

«Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», – додав Кіпер.

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Також місто Харків зазнало обстрілу з боку російських окупантів вранці 24 липня.
 

Теги: Одещина Ізмаїл обстріл

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