В Одесі розгорнули оперативний штаб для мешканців пошкоджених від атаки РФ будинків

Наслідки дронової атаки РФ на Одесу у ніч з 9 на 10 листопада 2024 року

На місці співробітники районних адміністрацій разом з іншими службами приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації та підтримку

В Одесі відкрили міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиє майно зазнало пошкоджень внаслідок масованої дронової атаки РФ на місто у ніч з 9 на 10 листопада. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Штаб розгорнули у Пересипському районі на вулиці Ядова, 24. На місці співробітники районних адміністрацій разом з іншими службами приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

Штаб на Ядова працюватиме сьогодні. Далі мешканцям пошкоджених будинків можуть звертатися до Пересипської районної адміністрації, що на проспекті Князя Володимира Великого (просп. Добровольського),106 з 08:00 до 17:00 або за телефоном: (048) 750-24-21.

Нагадаємо, що 9 листопада пізно ввечері РФ атакувала Одеську область. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, є двоє поранених.

Також у ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА.