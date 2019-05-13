Одеські «штормівці» вирушили на схід країни



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Відбулася чергова ротація бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення в зону операції об’єднаних сил

В зоні ООС (раніше – АТО) бійці батальйону «Шторм» несуть службу з 2014 року, тому мають великий досвід у забезпеченні правопорядку, охороні стратегічних об'єктів, чергуванні на блокпостах тощо. Цього разу батальйон вирушає до Маріуполя.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Командир спецпризначенців Анатолій Будзар доповів керівництву ГУНП про готовність підрозділу до виконання поставлених завдань.

Звертаючись до бійців, очільник поліції регіону Олег Бех побажав їм гідно виконувати поставлені задачі, надавати допомогу громадянам та підтримувати один одного.





«Я кожному бажаю успіху, гідно нести службу та, безумовно, щоб усі без травм повернулися додому», - сказав він.