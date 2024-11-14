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На Житомирщині чиновник два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи військового

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Житомирщині чиновник два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи військового
Посадовець уклав контракт з добровольчим формуванням у червні 2022 року, однак на службу так і не з’явився
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Податківець майже не виходячи з дому отримав 700 тис. грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області, який два роки незаконно отримував середньомісячну зарплату. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що посадовець уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився. Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті. Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій.

Наразі чиновника звільнено із займаної посади. Він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також буде ініційоване  відшкодування державі завданих збитків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

Крім того, слідство надасть правову оцінку посадовцям податкової, які виплачували зарплату чиновнику, оскільки вони жодного разу не перевіряли реальність проходження служби у вищевказаному добровольчому формуванні.

Нагадаємо, у рамках розслідування зловживань під час отримання інвалідності правоохоронці проводять обшуки у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК), лікарських установах та обласних прокуратурах різних регіонів України.

До слова, один із директорів департаменту міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні службовим становищем.

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Теги: Державна податкова служба мобілізація корупція в Україні зарплата Житомирщина

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