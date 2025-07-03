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Росія атакувала Одесу балістикою: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія атакувала Одесу балістикою: є загиблі та поранені
Окупанти атакували Одесу «Іскандером»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог вдарив по припортовій інфраструктурі міста

Росіяни вдарили касетною балістичною ракетою «Іскандер» по портовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей загинули, ще троє постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в ефірі телемарафону.

Зазначається, що один із загиблих – водій вантажівки. Особу іншого встановлюється. Раніше повідомлялося, що в Одесі вдень 3 липня пролунали вибухи. Над містом виднівся дим після обстрілу.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Одесу. Російські терористи вночі завдали удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. У результаті ворожих ударів постраждали шестеро людей, 11 – врятовані.

Також у Полтаві дрони сьогодні атакували два ТЦК. Серед травмованих – двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ. Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Росія атакувала Одесу балістикою: є загиблі та поранені фото 1
Росія атакувала Одесу балістикою: є загиблі та поранені фото 2

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних.  У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

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Теги: Одеса обстріл

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