Росія атакувала Одесу балістикою: є загиблі та поранені

Ворог вдарив по припортовій інфраструктурі міста

Росіяни вдарили касетною балістичною ракетою «Іскандер» по портовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей загинули, ще троє постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в ефірі телемарафону.

Зазначається, що один із загиблих – водій вантажівки. Особу іншого встановлюється. Раніше повідомлялося, що в Одесі вдень 3 липня пролунали вибухи. Над містом виднівся дим після обстрілу.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Одесу. Російські терористи вночі завдали удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. У результаті ворожих ударів постраждали шестеро людей, 11 – врятовані.

Також у Полтаві дрони сьогодні атакували два ТЦК. Серед травмованих – двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ. Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.