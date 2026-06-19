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Росія атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула пожежа на стоянці бензовозів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула пожежа на стоянці бензовозів
На Одещині після атаки РФ загорілися бензовози та газовоз
фото: Одеська ОВА

На місці продовжують працювати екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки

Вдень 19 червня, окупанти завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

Росія атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула пожежа на стоянці бензовозів фото 1
фото: Одеська ОВА

За його словами, через ворожі удари виникла пожежа на стоянці вантажного транспорту. «Внаслідок ворожих ударів виникла пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози та газовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу», – зазначив Кіпер.

Росія атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула пожежа на стоянці бензовозів фото 2
фото: Одеська ОВА

Одну з постраждалих госпіталізували. На місці продовжують працювати екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергового воєнного злочину РФ.

«Чергова цинічна атака ворога по цивільній інфраструктурі півдня Одещини», – наголосив очільник ОВА.

Росія атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула пожежа на стоянці бензовозів фото 3
фото: Одеська ОВА

До слова, російські безпілотники атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря. Внаслідок удару по судну під прапором Панами загинув один член екіпажу, ще двоє моряків дістали поранення, один із них перебуває у тяжкому стані. 

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Теги: пожежа окупанти Одещина обстріл

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