У Німеччині стався вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин

За попередньою інформацією, вибух стався на території оборонного підприємства Diehl Defense

У Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Відомо про поранених. Про це повідомляє Bild.

Інцидент стався в Тройсдорфі (Північний Рейн-Вестфалія). Від вибуху двоє співробітників дістали серйозні поранення.

На місці працюють рятувальні вертольоти, поліція і пожежна бригада.

Як саме стався вибух, поки невідомо. За попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense. Воно має дві дочірні компанії в Тройсдорфі – Dynitec і DynaEnergetics.

Нагадаємо, на російській нафтобазі «Атлас» біля міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області знову пролунали вибухи.

Як повідомлялося, вибух на Омському нафтопереробному заводі вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.

Вибух на «Газпромнефть-ОНПЗ» вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11. Установка АВТ-11 – найбільш продуктивна на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10, вже простоювала через пожежу на початку серпня. Кожна з них має потужність близько 8,6 млн тонн нафти на рік.

До слова, російська влада вирішила накласти гриф «секретно» на нову порцію даних про випуск палива в країні після серії атак по нафтобазах і нафтопереробних заводах.