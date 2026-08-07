Прем'єр-ліга оперативно перенесла матч після ворожої атаки на Одесу

Другий тур нового сезону в елітному дивізіоні буде неповним

Дирекція української Прем'єр-ліги перенесла поєдинок другого туру між одеським «Чорноморцем» і ковалівським «Колосом»на пізніший термін через форс-мажорні обставини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У п'ятницю за білого дня російська армія атакувала Одесу та пошкодила стадіон «Чорноморець». У приміщенні арени повибивало вікна, а частину даху споруди знесло. Також травм зазнали працівники фірм, які орендують нерухомість стадіону.

«Чорноморець» повернувся в УПЛ після річної паузи. У стартовому турі «моряки» на рідній арені прийняли житомирське «Полісся». Підопічні Романа Григорчука відкрили рахунок у протистоянні, але таки поступилися бронзовим призерам попереднього сезону (1:2).

Тепер «Чорноморець» і «Колос» чекатимуть третього туру Прем'єр-ліги. Обидві команди зіграють на виїзді. «Моряки» 16 серпня зустрінуться з черкаським ЛНЗ, а «хлібороби» того ж дня протистоятимуть київському «Динамо».

Стадіон «Чорноморець» після російської атаки фото: «Думська»

До слова, чернівецька «Буковина» сенсаційно відібрала очки в ЛНЗ. Черкасці не пропустили від новачка УПЛ, але й самі не забили. Матч відбувся у Львові через неготовність арени «жовто-чорних» до змагань.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» у матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.