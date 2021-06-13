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    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві

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    Кияни можуть записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me - У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    Кияни можуть записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me
    Фото: Тетяни Зайченко, «Главком»

    У центрі вакцинації від COVID-19 щепили 3014 містян

    Протягом суботи, 12 червня, у центрі вакцинації від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі у Києві щеплення отримали 3014 містян, повідомила 13 червня пресслужба Київської міської адміністрації.

    Наразі це рекордний результат для «вакцинації вихідного дня», яка в столиці триває третій тиждень, повідомили у КМДА.

    Як розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбур, цими вихідними збільшено кількість вакцинальних бригад.

    «Напередодні цих вихідних я провела робочу нараду з представниками системи Helsi, у результаті якої ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me», – повідомила Валентина Гінзбур.

    Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні 12-13 червня працюватиме 51 центр масової вакцинації від COVID-19 в 14 областях України і Києві.

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    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
    Фото: Тетяни Зайченко, «Главком»

    Також повідомлялося, що на щеплення у центр масової вакцинації, що у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, можна потрапити без черг.

    Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.

    5-6 червня у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, було вакциновано 5048 людей.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: КМДА щеплення кияни коронавірус
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    У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві