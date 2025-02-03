Семеро архієреїв УПЦ МП взяли участь в обряді на честь патріарха Кирила (фото)

Представники Московської церкви взяли участь в релігійному дійстві на честь предстоятеля РПЦ

На початку лютого у Москві патріарх Кирило відзначав 16-ту річницю з дня інтронізації

Щонайменше семеро архієреїв Московської церкви долучилися до богослужіння з нагоди 16-ї річниці інтронізації патріарха Кирила. Захід відбувся в храмі Христа Спасителя в Москві 1 лютого 2025 року. Про це повідомив Telegram-канал «Веселий піп», яким керує «заборонений у служінні» УПЦ МП настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині отець Андрій Пінчук.

На фото і відео вдалося впізнати голову Синодального відділу у справах сім’ї Пантелеймона (Поворознюка), Горлівського митрополита Митрофана (Нікітіна), вікаріїв Донецької єпархії – Амвросія (Скобіола) та Варсонофія (Винниченка), колишнього митрополита Івано-Франківського Серафима (Залізницького), архієпископа Макіївського Варнава (Філатова) та архієпископа Новопсковського Іринарха (Тимчука), вікарія Сєвєродонецької єпархії.

Представники УПЦ МП в Москві фото: Telegram/«Веселий піп»

Нагадаємо, очільник Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) знову заявив, що росіяни та українці є нібито «братніми народами». Він також зауважив, що у Києві розташований центр РПЦ.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Зазначимо, ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

До слова, очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса».