Художники представили, как будет выглядеть Ариэль в новом фильме



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boredpanda.com

Дисней продолжает делать киноремейки своих культовых мультфильмов, и на этот раз добрался до «Русалочки»

Помните, как выглядела Ариэль? Рыбий хвост, белая кожа, огромные голубые глаза и красные волосы, не так ли?

Но теперь ее образ придется пересмотреть, ведь кинокомпания объявила о выборе актрисы на ее роль, и ею стала Хэлли Бэйли, чья внешность отличается от вышеуказанного описания.

Хэлли Бэйли — 19-летняя певица, участница группы Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе. В группе девушка поет вместе с сестрой.

«После масштабных поисков стало ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутренним содержанием, плюс роскошным голосом. То есть всеми необходимыми качествами для этой роли», - режиссер Роб Маршалл.

Эта новость буквально разделила зрителей на 2 лагеря, кто-то воспринял ее болезненно, а кто-то с одобрением. Несмотря на большее количество негодующих, непривычный образ русалочки многие пришелся по душе.

Не остались в стороне и художники: они включили фантазию и представили, как будет выглядеть новая Ариэль.

Джерело: boredpanda.com