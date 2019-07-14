  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Художники представили, как будет выглядеть Ариэль в новом фильме

    • Розсилка
    Художники представили, как будет выглядеть Ариэль в новом фильме
    boredpanda.com

    Дисней продолжает делать киноремейки своих культовых мультфильмов, и на этот раз добрался до «Русалочки»

    Помните, как выглядела Ариэль? Рыбий хвост, белая кожа, огромные голубые глаза и красные волосы, не так ли? 

    Но теперь ее образ придется пересмотреть, ведь кинокомпания объявила о выборе актрисы на ее роль, и ею стала Хэлли Бэйли, чья внешность отличается от вышеуказанного описания.

    Хэлли Бэйли — 19-летняя певица, участница группы Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе. В группе девушка поет вместе с сестрой.

    «После масштабных поисков стало ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутренним содержанием, плюс роскошным голосом. То есть всеми необходимыми качествами для этой роли», - режиссер Роб Маршалл. 

    Эта новость буквально разделила зрителей на 2 лагеря, кто-то воспринял ее болезненно, а кто-то с одобрением. Несмотря на большее количество негодующих, непривычный образ русалочки многие пришелся по душе. 

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    м
    boredpanda.com

    Не остались в стороне и художники: они включили фантазию и представили, как будет выглядеть новая Ариэль.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография кино певица искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ