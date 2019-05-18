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    Один из модных трендов этого года – ретро-аксессуары для волос

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    Один из модных трендов этого года – ретро-аксессуары для волос
    vogue.ua

    Заколки для волос – безусловный хит лета 2019

    Их не просто можно носить, их можно носить в неограниченном количестве. В моде заколки цветные невидимки, заколки из жемчуга, заколки из фоамирана, заколки-защелки и др.

    Все, что было модным в 90-е. Можно купить новые, можно найти дома еще те, что вы носили в детстве.

    Instagram переполнен идеями, как носить главный hair-тренд лета: заколоть сразу с десяток невидимок только с одной стороны головы, приколоть хвост косы несколькими заколками, уложить распущенные волосы сзади с помощью шести заколок, «прилизать» волосы заколками,  модные заколки хороши даже на челки и стрижки и др. 

    Самый простой способ украсить волосы - купить крупную металлическую заколку, украшенную камнями, блестками или стразами.

    Также в моду и вошли крупные повязки, которые не только удобны в носке, но и способны преобразить женский образ. Мелкие металлические заколки без декора также имеют место быть. Главное правило – выбирать заметные аксессуары, резко контрастирующие с цветом волос.

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    hronika.info
    hronika.info
    hronika.info
    hronika.info
    hronika.info
    hronika.info
    hronika.info
    hronika.info

    Универсальный цвет аксессуара — серебряный. Многие выбирают невидимки в виде листочков или других элементов.

    Джерело: Hronika.info

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