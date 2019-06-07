  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Возлюбленная Энрике Иглесиаса отмечает 38-й день рождения: яркие фото Анны Курниковой

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Возлюбленная Энрике Иглесиаса отмечает 38-й день рождения: яркие фото Анны Курниковой
    theplace.ru

    7 июня свой 38-й день рождения отмечает теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова

    Анна Курникова родилась 7 июня 1981 года. Анна Курникова занялась теннисом в 5 лет. В 10 лет получила право на стипендию знаменитой теннисной академии Боллетьери во Флориде, США.

    В 1995 году победила на турнире «Оранж Боул» и нескольких чемпионатах Европы.

    Эти победы позволили молодой спортсменке подняться на первое место в рейтинге юниоров к концу года. Это позволило девушке перейти в ранг профессиональных теннисистов. В том же году Курникова победила на кубке Федерации, выступая за сборную России (будучи самой молодой участницей).

    В 1996 году участвовала в Олимпийских играх в Атланте, играя за сборную России. В 1997 году Курникова попала в полуфинал Уимблдона, в 1998 вошла в двадцатку лучших теннисисток мира, победив Штеффи Граф, Мартину Хингис и Линдси Дэвенпорт.

    \С 1999 по 2003 годы в парном разряде с Мартиной Хингис выигрывает 2 итоговых турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) и 2 турнира Большого шлема.

    Несмотря на успехи выступлений в парном разряде и популярность, в одиночном разряде Курникова поднялась только на 8-ю строчку рейтинга в 2000 году. Крупных побед в одиночных выступлениях у спортсменки не было.

    Возможно, с этим связан интересный факт – игроки в покер присвоили имя Анны комбинации АК (туз и король). По логике, такая пара хоть и выглядит презентабельно, но выигрывает нечасто.

    В 2001 и 2003 годах девушка получила травмы и ушла из профессионального спорта. С этого момента Анна Курникова начала развивать модельную карьеру – участвовала в съемках клипов, фильмов, шоу и в фотосессиях.

    Аня снималась для Adidas и Berlei, Omega и Lycos, Wrangler, Rolex, Yonex. Сыграла девушку на ресепшене мотеля в фильме «Я, снова я и Ирэн». Еще она участвовала в благотворительных теннисных турнирах.

    В 2001 году журнал «Playboy» предложил Анне Курниковой сняться в обнаженном виде. По данным СМИ, теннисистка не дала согласия, но и не отказалась.

    В 1998-2003 годах она входила в список 50 самых красивых людей мира журнала People, в 2002 году по версии журнала FHM стала самой сексуальной женщиной планеты.

    В 2001 году девушка встретилась со знаменитым испанским певцом Энрике Иглесиасом. С тех пор биография Анны тесно связана с этим красавцем-мужчиной.

    16 декабря 2017 года Анна Курникова подарила Энрике Иглесиасу сразу двоих детей, хотя однажды заявила, что рожать планирует после 40 лет. У влюбленных родились близнецы – девочка и мальчик. Малышам дали имена Люси и Николас.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    В январе 2018 года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали новорожденных детей поклонникам.


    Читайте також
    спорт фотография модель СМИ День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ