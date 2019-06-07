Возлюбленная Энрике Иглесиаса отмечает 38-й день рождения: яркие фото Анны Курниковой

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7 июня свой 38-й день рождения отмечает теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова

Анна Курникова родилась 7 июня 1981 года. Анна Курникова занялась теннисом в 5 лет. В 10 лет получила право на стипендию знаменитой теннисной академии Боллетьери во Флориде, США.

В 1995 году победила на турнире «Оранж Боул» и нескольких чемпионатах Европы.

Эти победы позволили молодой спортсменке подняться на первое место в рейтинге юниоров к концу года. Это позволило девушке перейти в ранг профессиональных теннисистов. В том же году Курникова победила на кубке Федерации, выступая за сборную России (будучи самой молодой участницей).

В 1996 году участвовала в Олимпийских играх в Атланте, играя за сборную России. В 1997 году Курникова попала в полуфинал Уимблдона, в 1998 вошла в двадцатку лучших теннисисток мира, победив Штеффи Граф, Мартину Хингис и Линдси Дэвенпорт.

\С 1999 по 2003 годы в парном разряде с Мартиной Хингис выигрывает 2 итоговых турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) и 2 турнира Большого шлема.

Несмотря на успехи выступлений в парном разряде и популярность, в одиночном разряде Курникова поднялась только на 8-ю строчку рейтинга в 2000 году. Крупных побед в одиночных выступлениях у спортсменки не было.

Возможно, с этим связан интересный факт – игроки в покер присвоили имя Анны комбинации АК (туз и король). По логике, такая пара хоть и выглядит презентабельно, но выигрывает нечасто.

В 2001 и 2003 годах девушка получила травмы и ушла из профессионального спорта. С этого момента Анна Курникова начала развивать модельную карьеру – участвовала в съемках клипов, фильмов, шоу и в фотосессиях.

Аня снималась для Adidas и Berlei, Omega и Lycos, Wrangler, Rolex, Yonex. Сыграла девушку на ресепшене мотеля в фильме «Я, снова я и Ирэн». Еще она участвовала в благотворительных теннисных турнирах.

В 2001 году журнал «Playboy» предложил Анне Курниковой сняться в обнаженном виде. По данным СМИ, теннисистка не дала согласия, но и не отказалась.

В 1998-2003 годах она входила в список 50 самых красивых людей мира журнала People, в 2002 году по версии журнала FHM стала самой сексуальной женщиной планеты.

В 2001 году девушка встретилась со знаменитым испанским певцом Энрике Иглесиасом. С тех пор биография Анны тесно связана с этим красавцем-мужчиной.

16 декабря 2017 года Анна Курникова подарила Энрике Иглесиасу сразу двоих детей, хотя однажды заявила, что рожать планирует после 40 лет. У влюбленных родились близнецы – девочка и мальчик. Малышам дали имена Люси и Николас.

В январе 2018 года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали новорожденных детей поклонникам.



