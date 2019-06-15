В сети показали невероятные фото цветущего мира Чернобыльской зоны



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ua.korrespondent.net

В сети опубликовали фото буйного цветения деревьев и трав в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Взрыв реактора на Чернобыльской атомной электростанции стал настоящим благом для природы. Она «латает раны» и наполняет жизнью зону отчуждения, доказывая, что может спасти себя сама. Буйность природы в зоне ЧАЭС стала немым укором человеку, который способен лишь уничтожать.

Невероятные снимки появились в Facebook на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. На них отражено цветения липы и очитка, который также называют заячьей капустой. Цвет просто изобилует в заповедной зоне, где редко ступает нога человека.



«Цветущий мир зоны отчуждения. В центре яркого пейзажа - очиток и липа», - говорится в сообщении.

Без людей, охоты, рыбалки или других разрушений дикая природа в Чернобыле также цветет и процветает.

Сразу после смертоносной аварии уровень радиации вызвал серьезные последствия для живых организмов. Однако, трудно поверить, что район, где произошла ядерная катастрофа, может оказаться убежищем для дикой природы.

Сегодня зона отчуждения напоминает заповедник, в котором живут редкие животные и птицы.

В частности, там опять появились уникальные для нашей страны бурые медведи.

Также в зоне отчуждения есть несколько видов летучих мышей, которые занесены в международную «Красную книгу». И другие уникальные животные.

Джерело: znaj.ua