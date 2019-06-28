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    Фото

    11 фотографов рассказали историю одного платья

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    11 фотографов рассказали историю одного платья
    boredpanda.com

    Что будет, если нескольким фотографам дать одно и то же платье и предложить устроить с ним фотосессию?

    Будут ли их снимки похожи или нас ждет 10 совершенно разных историй, в которых не сразу и поймешь, что одежда одинаковая? Именно это и решила выяснить Даниэль Ридер, фотограф из Великобитании.

    В прошлом январе она задумала проект «The Travelling Dress Collective» («Общество путешествующего платья»), в рамках которого собрала по всей Великобритании фотографов, работающих в разных стилях, и предложила им устроить съемку с одним и тем же платьем.

    Проект имел только два ограничения: платье оставалось у каждого фотографа только пять дней и еще его нельзя мочить из-за очень деликатной ткани.

    Мастера получали полную свободу выражения, могли работать в любом стиле, создавая разные образы. В результате получились совершенно разные истории, в которых платье играет далеко не первую роль.

    Полюбуйтесь фотосессиями одного и того же платья, снятыми фотографами Великобритании.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    В фотосессии Дэнни Ридера из Сомерсета платье украсило аристократку, Герри Хилл из Ланкастера создал серию портретов. В руках фотографа Андреа Брэдли из Лланелли платье получило эмоциональную окраску. А с Ребеккой Чаллис из Нью Малдена платье стало символом летнего отпуска и свободы.

    Джерело: boredpanda.com

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