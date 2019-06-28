11 фотографов рассказали историю одного платья



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boredpanda.com

Что будет, если нескольким фотографам дать одно и то же платье и предложить устроить с ним фотосессию?

Будут ли их снимки похожи или нас ждет 10 совершенно разных историй, в которых не сразу и поймешь, что одежда одинаковая? Именно это и решила выяснить Даниэль Ридер, фотограф из Великобитании.

В прошлом январе она задумала проект «The Travelling Dress Collective» («Общество путешествующего платья»), в рамках которого собрала по всей Великобритании фотографов, работающих в разных стилях, и предложила им устроить съемку с одним и тем же платьем.

Проект имел только два ограничения: платье оставалось у каждого фотографа только пять дней и еще его нельзя мочить из-за очень деликатной ткани.

Мастера получали полную свободу выражения, могли работать в любом стиле, создавая разные образы. В результате получились совершенно разные истории, в которых платье играет далеко не первую роль.

Полюбуйтесь фотосессиями одного и того же платья, снятыми фотографами Великобритании.

В фотосессии Дэнни Ридера из Сомерсета платье украсило аристократку, Герри Хилл из Ланкастера создал серию портретов. В руках фотографа Андреа Брэдли из Лланелли платье получило эмоциональную окраску. А с Ребеккой Чаллис из Нью Малдена платье стало символом летнего отпуска и свободы.

Джерело: boredpanda.com