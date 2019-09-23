21 вариация смирительной рубашки: как прошел показ Gucci



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Шоу Gucci началось с 21 образа в чистом белом цвете, каждый из которых выглядел как вариация смирительной рубашки

В сезоне весна-лето 2020 Алессандро Микеле продолжает удивлять. Но в этот раз не ручными драконами, копиями голов и крестами, а резкой сменой настроения коллекции.

В пресс-релизе Микеле говорит: «У моды есть функция: позволить людям идти по полям возможностей… сакрализировать все формы разнообразия, и приобрести необходимые навыки самоопределения». Последовавшими образами дизайнер наглядно продемонстрировал, что имел в виду.

Без преувеличения можно сказать, что как дизайнер Микеле является одной из самых влиятельных фигур в индустрии, если не самой влиятельной силой. Он прошел путь от минималиста до максималиста и заставил мир полюбить винтаж всех эпох, странные цвета и принты, логотипы, блеск и гендерную нейтральность.

В наши дни Gucci – прилагательное, и даже дети узнают зелено-красно-зеленую полосу, когда видят ее на людях на улице. И даже взгляд, столь эклектичный, как тот, который Микеле сформулировал для бренда, через некоторое время становится униформой.

Этого креативный директор Gucci пытается всячески избежать. В новой коллекции взгляд Микеле сместился. Неожиданностей было много. К примеру, преобладание черного цвета, которого Алессандро обычно избегал. Также в линейке значительно меньше принтов: вместо этого дизайнер использовал графический color blocking.

Обычно итальянец предпочитает причудливость, поэтому самым большим шоком стало нарочитое присутствие сексуальности. Кружевные вставки, черные виниловые чокеры, дерзкие вырезы и вызывающие разрезы. Похоже, накануне своего пятилетия в качестве креативного директора Микеле решил вырваться на свободу.

Джерело: vogue.ua