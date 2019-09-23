  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    21 вариация смирительной рубашки: как прошел показ Gucci

    • Розсилка
    21 вариация смирительной рубашки: как прошел показ Gucci
    vogue.ua

    Шоу Gucci началось с 21 образа в чистом белом цвете, каждый из которых выглядел как вариация смирительной рубашки

    В сезоне весна-лето 2020 Алессандро Микеле продолжает удивлять. Но в этот раз не ручными драконами, копиями голов и крестами, а резкой сменой настроения коллекции.

    В пресс-релизе Микеле говорит: «У моды есть функция: позволить людям идти по полям возможностей… сакрализировать все формы разнообразия, и приобрести необходимые навыки самоопределения». Последовавшими образами дизайнер наглядно продемонстрировал, что имел в виду.

    Без преувеличения можно сказать, что как дизайнер Микеле является одной из самых влиятельных фигур в индустрии, если не самой влиятельной силой. Он прошел путь от минималиста до максималиста и заставил мир полюбить винтаж всех эпох, странные цвета и принты, логотипы, блеск и гендерную нейтральность.

    В наши дни Gucci – прилагательное, и даже дети узнают зелено-красно-зеленую полосу, когда видят ее на людях на улице. И даже взгляд, столь эклектичный, как тот, который Микеле сформулировал для бренда, через некоторое время становится униформой.

    Этого креативный директор Gucci пытается всячески избежать. В новой коллекции взгляд Микеле сместился. Неожиданностей было много. К примеру, преобладание черного цвета, которого Алессандро обычно избегал. Также в линейке значительно меньше принтов: вместо этого дизайнер использовал графический color blocking.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Обычно итальянец предпочитает причудливость, поэтому самым большим шоком стало нарочитое присутствие сексуальности. Кружевные вставки, черные виниловые чокеры, дерзкие вырезы и вызывающие разрезы. Похоже, накануне своего пятилетия в качестве креативного директора Микеле решил вырваться на свободу.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    мода и красота фотография искусство одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ